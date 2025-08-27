Jest alternatywa dla robienia 10 tysięcy kroków dziennie dla zdrowia. To trening IWT, czyli trening marszowy w zmiennym tempie. Daje lepsze rezultaty niż człapanie kilometrami w spacerowym tempie i zajmuje tylko pół godziny. Naukowcy potwierdzają: to działa!

Co to jest trening IWT

Interval Walking Training (IWT) znany jest też jako „japoński marsz”. Jest to metoda opracowana w Japonii, polegająca na naprzemiennym maszerowaniu w wolniejszym i szybszym tempie, zazwyczaj w cyklu: 3 min szybkiego marszu (≥ 70% VO₂ max), potem 3 min wolnego marszu (ok. 40% VO₂ max ), powtarzane 5 razy. I wystarczy stosować takie interwały marszowe 4-5 razy w tygodniu, nie trzeba codziennie.

Dlaczego IWT jest lepszy niż 10 000 kroków

Bo daje większe efekty zdrowotne. IWT poprawia wydolność aerobową (VO₂max), zwiększa siłę mięśni ud i obniża ciśnienie krwi skuteczniej niż ciągły marsz.

Bo zapewnia lepszą gospodarkę glukozą i lepszy skład ciała. U osób z cukrzycą typ 2 IWT zmniejsza masę tłuszczową, poprawia kontrolę glikemii skuteczniej niż marsz ciągły, mimo zbliżonego wydatku energetycznego.

Bo zmniejsza sztywność tętnic oraz poprawa funkcje poznawcze. U osób starszych IWT obniża sztywność aorty bardziej niż marsz ciągły i usprawnia szybkość myślenia.

Bo regularne stosowanie IWT obniża ryzyko chorób zależnych od stylu życia o około 17 % i poprawia parametry metaboliczne szybciej niż zwykły spacer.

Bo łatwiej go stosować, niż zasadę 10 tysięcy kroków dziennie. Badania pokazują, że aż do 95 % uczestników kontynuowało IWT przez wiele miesięcy, co wynika z łatwości jego stosowania.

Trening IWT przynosi ciału i zdrowiu mnóstwo korzyści, fot. Adobe Stock, kjekol

Jak działa IWT na ciało

Szybkie odcinki zwiększają VO₂max, wolne wspomagają regenerację, a razem poprawiają kondycję i zdrowie serca.

Zmienność intensywności wywołuje efekt tzw. „afterburn” (EPOC - więcej o tym w materiale: Trening sprinterski przydaje się nawet długodystansowcom) – spalanie kalorii trwa dłużej po wysiłku; następuje redukcja tkanki tłuszczowej, w tym tłuszczu brzusznego.

IWT poprawia działanie insuliny i stabilizuje poziom cukru we krwi – szczególnie u pacjentów z insulinoopornością czy cukrzycą.

Obniżenie sztywności naczyń oznacza mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Wzrost siły mięśni ud jest kluczową sprawą dla sprawności ogólnej, równowagi i spalania kalorii.

To powinnaś zapamiętać: 30 minut IWT, czyli naprzemienny marsz szybki i wolny wydolność, wzmacnia mięśnie, usprawnia metabolizm, gospodarkę glukozową i… poprawia samopoczucie. Jest prosty, nie przeciąża stawów. Zamiast robić 10 tysięcy kroków dziennie, maszeruj krócej i sprytniej!

