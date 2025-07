Z tym pilatesowym ćwiczeniem wymodelujesz brzuch. Wystarczy kilka minut, żeby mieć talię osy

Spinal twist to jedno z popularnych pilatesowych ćwiczeń. Warto włączyć je do codziennych treningów, jeśli zależy ci na wymodelowaniu sylwetki i wzmocnieniu mięśni głębokich brzucha. To tylko kilka dodatkowych minut na macie, które mogą przynieść naprawdę zadowalające efekty.