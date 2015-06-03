Wyzwanie Sally: przysiady

Sally challenge to trening, który zawładnął sercem niejednego sportowca! Trwa zaledwie 3,5 min., jest robiony w rytm piosenki Moby'ego i stanowi nie lada wyzwanie nawet dla tych, którzy regularnie ćwiczą. Pamiętaj! Tylko taki trening, który sprawia ci trudność, przyniesie pożądany efekt w krótkim czasie.

O czym musisz pamiętać w trakcie ćwiczeń?

Zwróć uwagę na:

kolana nie wychodzą poza linię palców biodra kierujemy do tyłu jakbyśmy chciały usiąść wychodząc w górę robimy wydech będąc w górze napinamy mocno pośladki

Specjalnie dla was Polki.pl we współpracy z trenerką personalną Justyną Trzmiel przygotowały wyzwanie Sally z przysiadami. Dzięki nim ujędrnisz pośladki i wzmocnisz mięśnie nóg!

Powodzenia!

Co jeść po treningu?

Uwaga! Pamiętaj o rozciąganiu po treningu:

Rozciąganie po intensywnym treningu

Filmy Polki.pl Team powstały we współpracy z klubem fitness tylko dla kobiet

I love fitness.pl

