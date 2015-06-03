Wyzwanie Sally - Sally challenge - przysiady
Nasza trenerka podpowiada, jak w ciągu zaledwie 3,5 minuty dziennie wytrenować nogi i pupę!
Wyzwanie Sally: przysiady
Sally challenge to trening, który zawładnął sercem niejednego sportowca! Trwa zaledwie 3,5 min., jest robiony w rytm piosenki Moby'ego i stanowi nie lada wyzwanie nawet dla tych, którzy regularnie ćwiczą. Pamiętaj! Tylko taki trening, który sprawia ci trudność, przyniesie pożądany efekt w krótkim czasie.
O czym musisz pamiętać w trakcie ćwiczeń?
Zwróć uwagę na:
- kolana nie wychodzą poza linię palców
- biodra kierujemy do tyłu jakbyśmy chciały usiąść
- wychodząc w górę robimy wydech
- będąc w górze napinamy mocno pośladki
Specjalnie dla was Polki.pl we współpracy z trenerką personalną Justyną Trzmiel przygotowały wyzwanie Sally z przysiadami. Dzięki nim ujędrnisz pośladki i wzmocnisz mięśnie nóg!
Powodzenia!
Uwaga! Pamiętaj o rozciąganiu po treningu:
Rozciąganie po intensywnym treningu
Filmy Polki.pl Team powstały we współpracy z klubem fitness tylko dla kobiet
