Wypróbuj walking plank, a zyskasz podwójnie. To ćwiczenie spłaszcza brzuch i spala kalorie
Walking plank potrafi „dać popalić” całemu ciału. To połączenie planku i ruchu całego ciała do boku. Jednocześnie wzmacnia brzuch, ramiona i plecy, a przy okazji skutecznie podbija tętno. Sprawdź, jak je robić to ćwiczenie.
Walking plank to wariant klasycznej deski, który dodaje element dynamiki. Dzięki temu staje się nie tylko ćwiczeniem wzmacniającym mięśnie brzucha, ale też formą treningu podnoszącego tętno i spalającego kalorie. To idealny przykład, jak z jednego ruchu wyciągnąć maksymalną korzyść.
Jak wykonać walking plank
Przyjmij pozycję plank, czyli wysokiego podporu przodem – dłonie pod barkami, ramiona wyprostowane, nogi wyprostowane i ustawione na szerokość bioder. Głowa, barki, biodra i pięty powinny tworzyć jedną linię.
Z tej pozycji przesuń prawą dłoń i prawą stopę w bok, następnie dostaw lewą dłoń i lewą stopę. Wykonaj 3-4 takie kroki w jedną stronę, a potem wróć w przeciwnym kierunku.
Ruch wykonuj powoli i kontrolowanie. Biodra powinny pozostawać na tej samej wysokości – unikaj kołysania nimi w górę lub opadania w dół. Nie pozwól też, by dolna część pleców wygięła się do dołu, bo to przenosi obciążenie z brzucha na kręgosłup.
Najczęstsze błędy:
- Unoszenie lub opadanie bioder,
Zadzieranie głowy zamiast trzymania szyi w neutralnej pozycji.
Poniżej filmik pokazujący walking plank w wersji dla zaawansowanych - większa liczba powtórzeń i bardzo płynne wykonanie:
Na czym polega trudność w walking plank
W klasycznej desce ciało jest statyczne – walking plank wymaga utrzymania stabilnej pozycji całego ciała, ale w ruchu. Każdy krok powoduje chwilową utratę równowagi, którą mięśnie muszą szybko korygować. Do tego pracują barki i ramiona, które dźwigają ciężar ciała przy przesuwaniu się w bok.
Jakie mięśnie pracują w walking plank
Główną rolę odgrywa mięsień poprzeczny brzucha – naturalny „gorset” stabilizujący tułów. Pracują też mięśnie skośne (utrzymanie bioder w poziomie), prosty brzucha, prostowniki grzbietu, barki, tricepsy oraz mięśnie klatki piersiowej. Dodatkowo aktywizowane są pośladki i mięśnie ud, które pomagają utrzymać nogi w stabilnej pozycji.
Co daje to ćwiczenie:
- Wzmacnia cały korpus, poprawiając stabilizację i postawę.
- Zwiększa wytrzymałość mięśni brzucha i ramion.
- Podnosi tętno, wspierając spalanie kalorii.
- Poprawia koordynację i kontrolę ciała w ruchu.
Jak włączyć walking plank do treningu
Walking plank możesz wykonywać jako element rozgrzewki siłowej, część treningu core lub ćwiczenie w treningu obwodowym.
Początkujący mogą zacząć od 20-30 sekund pracy i robić 2-3 serie z przerwą 30-45 sekund. Bardziej zaawansowani mogą wydłużyć czas do 45-60 sekund i zwiększyć liczbę serii.
Ćwiczenie można robić 3-4 razy w tygodniu, pamiętając o dniu przerwy dla regeneracji.
