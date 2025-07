Dodaj piłkę, aby rozbudować swój trening. Ten niepozorny element często jest dołączany do ćwiczeń na płaski brzuch, kształtowanie pośladków i ud. Ćwiczenia z piłką sprawdzą się również wtedy, gdy chcesz pozbyć się wiszących ramion. Oto 3 propozycje, które możesz włączyć do domowych treningów.

Przysiad z unoszeniem piłki

Przysiady to jedno z podstawowych ćwiczeń. Wypróbuj wersję z piłką, by zaangażować kolejne partie mięśni. Na początku stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość barków, ramiona z piłką uniesione nad głową. Następnie przejdź do przysiadu - napnij mięśnie pośladków i brzucha. Zegnij kolana i wykonaj przysiad a ramiona opuść i ustaw przed siebie. Wróć do pozycji wyjściowej.

Pamiętaj, by palce stóp były skierowane na zewnątrz, a podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywaj pięt od podłoża i zachowaj proste plecy. Ta prosta modyfikacja klasycznych przysiadów nie tylko urozmaici trening, ale również zaangażuje do pracy nie tylko mięśnie brzucha, uda i pośladków, ale również mięśnie naramienne.

Przysiad z unoszeniem piłki, fot. Adobe Stock, master1305

Pompki na piłce

W tym przypadku modyfikacja ćwiczenia polega na zamianie stabilnego podłoża na niestabilne i balansowanie na piłce.

Oprzyj ręce na piłce, a stopy rozsuń na szerokość bioder. Ustaw tułów w linii prostej i powoli zacznij robić pompki - ugnij łokcie i zbliż klatkę piersiową do piłki. Następnie wróć do pozycji wyjściowej i powtarzaj. W tym ćwiczeniu do pracy zaangażowane są mięśnie tułowia oraz mięśnie ramion.

pompki na piłce, fot. Adobe Stock, undrey

Superman na piłce

To ćwiczenie na poprawę stabilizacji i wymodelowanie sylwetki, które wymaga utrzymania równowagi. Oprzyj się tułowiem o piłkę i unieś naprzemienne kończyny - prawą nogę i lewe ramię. Powtórz ćwiczenie tym razem unosząc lewę nogę i prawe ramię.

To sposób na to, aby wzmocnić mięśnie pleców, dolne partie grzbietu i tylne części mięśni naramiennych.

superman na piłce, fot. Adobe Stock, JackF

