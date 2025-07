Wszystko, czego potrzebujesz do tego treningu, to jedynie mata, hantle i chęci. Cały zestaw został ułożony tak, aby zaangażować wszystkie mięśnie brzucha. Dzięki temu ćwiczenia szybko dadzą pożądane efekty w postaci szczuplejszego i mocniejszego „sześciopaka”. Poczujesz to już po pierwszym razie. Te ćwiczenia na płaski brzuch przygotowała profesjonalna trenerka. Nie czekaj, tylko łap za hantelki i do dzieła.

Na czym polega ten trening na brzuch z hanetlkami?

Każde ćwiczenie w tym treningu wykonujesz przez 40 sekund z 20-sekundową przerwą między pozycjami. Timer na filmie ułatwia wykonanie całego zestawu.

Ćwiczenia w ramach tego treningu to:

Brzuszki (Crunch)

Pulsujące brzuszki (Crunch pulses)

Sięganie do palców jedną ręką (Single arm toe reach)

Siad, skręt w jedną stronę i powrót

Brzuszki z uniesieniem ręki (Single arm sit up)

Powolne opadanie (Slow sit up)

Brzuszki przechodzące w pełny siad (Crunch to sit up)

Każde ćwiczenie w tym treningu jest inne, ale w czasie 20 sekund pomiędzy nimi powtarza się ćwiczenie z opuszczaniem nóg. Można je pominąć, robić ze zgiętymi nogami, naprzemiennie, uniesioną głową lub z głową na macie – zgodnie z możliwościami. Pamiętaj, aby dolna część pleców przylegała do maty, dzięki temu kręgosłup nie będzie przeciążany.

Na filmie użyto hantli o wadze 8 kg. Jednak ciężar zawsze trzeba dobrać odpowiednio do swoich możliwości i przygotowania. Osoby początkujące powinny używać znacznie lżejszych obciążeń (np. 1-2 kg), a z czasem można je zwiększać w miarę osiągania postępów.

Jakie efekty daje ten trening?

Ten 10-minutowy trening jest dość wymagający i daje świetne efekty w krótkim czasie. Koncentruje się na mięśniach brzucha, a więc zauważysz wzmocnienie tej partii ciała. Inne rezultaty to mniej tkanki tłuszczowej w pasie oraz silniejszy korpus.

Regularne ćwiczenia wpłyną również korzystnie na twoją postawę ciała i stabilizację – trening angażuje mięśnie głębokie, które działają jak naturalny gorset. Możesz to odczuć podczas codziennych czynności, a także innych aktywności fizycznych, które staną się łatwiejsze do wykonywania. Zwiększy się wydajność mięśni i ich wytrzymałość.

Aby zauważyć te rezultaty, oczywiście potrzeba regularności w ćwiczeniach oraz czasu. Zalecana częstotliwość wykonywania tego treningu to 2-3 razy w tygodniu. Pierwsze efekty odczujesz już po 1-2 tygodni.

Komu jest polecany ten trening?

Ten 10-minutowy trening z hantlami na brzuch jest polecany szczególnie osobom średniozaawansowanym i zaawansowanym. Jeśli dopiero zaczynasz, możesz modyfikować ćwiczenia tak, aby były bardziej dostępne. Ułatwieniem będzie zmniejszenie ciężaru oraz zginanie nóg lub wykonywanie ćwiczeń w wolniejszym tempie.

Ostrożnie do treningu powinny podejść osoby z problemami z kręgosłupem. Brzuszki mogą być odradzane w takich przypadkach. Na szczęście brzuch można trenować na różne sposoby, a klasyczne ćwiczenia na macie mają wiele bezpieczniejszych dla pleców alternatyw, np. takie: ćwiczenia na stojąco na brzuch. Sprawdź też: ćwiczenia na brzuch dla początkujących.

