Ten trening bije pilates na głowę. Skuteczniej likwiduje wystający brzuch i oporne boczki

Kalistenika to forma ćwiczeń, która skutecznie wzmacnia i rozbudowuje mięśnie, pomaga spalać tłuszcz i nie wymaga drogiego sprzętu. Możesz ćwiczyć w domu, wykorzystując jedynie ciężar własnego ciała. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega ta forma aktywności, jakie przynosi efekty oraz jak wypada w porównaniu z pilatesem. Sprawdź, co lepiej sprawdzi się w odchudzaniu, rzeźbieniu sylwetki i powrocie do formy po kontuzjach.