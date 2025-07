Ta odmiana pilatesu totalnie mnie zaskoczyła. Aerial pilates wygląda łagodnie, ale skutecznie wymodeluje sylwetkę

Myślałam, że aerial pilates to tylko relaksujące bujanie się w hamaku. Tymczasem trening zaskoczył mnie efektami, które pojawiły się już po pierwszej sesji. Ta pozornie łagodna aktywność zmusza do głębokiej pracy z ciałem. Jeśli szukasz treningu, który poprawia nastrój, relaksuje i rzeźbi sylwetkę, to aerial pilates może być właśnie tym, czego potrzebujesz.