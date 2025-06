Fit ball (body ball) to trening z wykorzystaniem dużej gumowej piłki gimnastycznej, który łączy ćwiczenia siłowe, relaks i dobrą zabawę. Zaletą tej formy ruchu jest to, że wspiera zdrowie kości i stawów, odciąża je, jednocześnie wzmacniając mięśnie i poprawiając kondycję całego organizmu. Ćwiczenia można robić w domu niezależnie od tego, czy jesteśmy początkujący, czy trenujemy od dawna. Piłka jest niedroga, a po wypuszczaniu z niej powietrza łatwo ją transportować i przechowywać. Dowiedz się, co dają ćwiczenia na piłce gimnastycznej oraz komu są polecane.

Efekty ćwiczeń fit ball to nie tylko lepsza koordynacja

Balansowanie na piłce w takcie ćwiczeń sprawia, że aktywnie angażujesz całe ciało w celu utrzymania równowagi. Pracuje wiele mięśni: pośladki, mięśnie nóg, brzucha, pleców, ramion, również głębokie mięśnie stabilizujące, które w treningach są często pomijane. To kompleksowy trening, który rozwija ważne umiejętności.

Ćwiczenia fit ball wpływają korzystnie na organizm w różnych aspektach:

poprawiają zdrowie kości i stawów,

poprawiają równowagę i postawy ciała,

wzmacniają mięśnie, zwłaszcza mięśnie core (rdzenia),

zwiększają koordynację ruchową,

zwiększają wytrzymałość ciała,

poprawiają elastyczność i zakres ruchu,

poprawiają czucie ciała,

obniżają napięcie i stres,

poprawiają koncentrację.

Aktywność z piłką gimnastyczną zmniejsza też ryzyko kontuzji w przyszłości. Silne mięśnie rdzenia powodują, że ciało staje się stabilniejsze i nie ulega łatwo urazom i przeciążeniom.

Ćwiczenia fit ball działają wszechstronnie na organizm, fot. Getty Images, Andrei Naumenka

Te grupy szczególnie skorzystają z ćwiczeń fit ball

Ćwiczenia fit ball są polecane niemal każdemu. Nie musisz być w żaden sposób specjalnie przygotowany. Niektórzy w szczególności skorzystają z tej metody:

osoby początkujące – z piłką łatwiej wykonać wiele ćwiczeń, np. brzuszki albo deskę,

– z piłką łatwiej wykonać wiele ćwiczeń, np. brzuszki albo deskę, osoby aktywne fizycznie – piłka może służyć do podwyższenia trudności ćwiczeń,

– piłka może służyć do podwyższenia trudności ćwiczeń, sportowcy – takie ćwiczenia zwiększają możliwości w czasie innych aktywności, np. biegania, pływania,

– takie ćwiczenia zwiększają możliwości w czasie innych aktywności, np. biegania, pływania, kobiety w ciąży – piłka może odciążać kręgosłup i łagodzić stres,

– piłka może odciążać kręgosłup i łagodzić stres, seniorzy – ćwiczenia z piłką poprawiają koordynację i równowagę, co często sprawia trudności w podeszłym wieku,

– ćwiczenia z piłką poprawiają koordynację i równowagę, co często sprawia trudności w podeszłym wieku, osoby dłużej unieruchomione po chorobie – taki trening w bezpieczny sposób wspomaga przywrócenie mięśniom siły i można wykonywać ćwiczenia w różnych pozycjach,

– taki trening w bezpieczny sposób wspomaga przywrócenie mięśniom siły i można wykonywać ćwiczenia w różnych pozycjach, osoby po kontuzjach – ruchy na piłce mogą być elementem rehabilitacji.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń na piłce w przypadku chorób lub przebytych urazów skonsultuj się wcześniej z lekarzem. Nie zawsze taki rodzaj ruchu jest bezpieczny dla każdego.

Jak ćwiczyć z piłką?

Jeżeli chcesz wypróbować ćwiczeń z piłką, ale nie masz na razie możliwości zapisania się na zorganizowane zajęcia, to z powodzeniem możesz trenować w domu. Wystarczy ci duża piłka gimnastyczna i dostęp do internetu. W sieci znajdziesz wiele gotowych zestawów ćwiczeń.

Skorzystaj z naszych inspiracji: joga na piłce, ćwiczenia na kręgosłup z piłką, pilates z piłką.

Albo z tego treningu fitball na całe ciało:

