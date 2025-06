Treningi pilates są popularne wśród kobiet, które chcą uzyskać smukłą sylwetkę i jędrne ciało. Niektóre ćwiczenia mogą być pomocne w zwalczaniu powszechnego problemu kobiet, jakim jest cellulit.

Reklama

Czym jest cellulit?

Cellulit, nazywany potocznie skórką pomarańczową, to nierównomierne rozmieszczenie tkanki tłuszczowej pod skórą, co daje efekt widocznych grudek i lekkich pofałdowań. Pojawia się zwykle na udach, biodrach i pośladkach, ale też ramionach. Zmiany w tej postaci są problemem głównie kobiecym, ponieważ mają związek z poziomem estrogenów w organizmie.

Czy pilates może zmniejszyć cellulit?

Niektóre ćwiczenia pilates jak najbardziej mogą przyczynić się do redukcji skórki pomarańczowej. Powinny to być pozycje angażujące partie ciała, na których nam zależy, np. uda – gdzie zwykle najbardziej przeszkadza nam cellulit. Warto wybierać dynamiczne odmiany pilatesu, jak power pilates albo HIIT pilates, jeśli chcemy spalić więcej kalorii.

Niestety wymaga to czasu. Aby szybciej uzyskać efekt gładszej skóry, najlepiej połączyć pilates z ćwiczeniami na spalanie kalorii (np. trening kardio) oraz dietą na cellulit i nawadnianiem organizmu. Ćwiczenia na cellulit działają poprzez poprawę krążenia limfy, spalanie tkanki tłuszczowej oraz ujędrnianie skóry.

Pilates na cellulit. Jakie ćwiczenia zwalczą skórkę pomarańczową?

Ćwiczenie 1. Unoszenie nogi w bok

To ćwiczenie Pilatesa doskonale nadaje się do trenowania pośladków, a także do walki z cellulitem.

Przyjmij pozycję klęku w podporze na dłoniach. Podnieś nogę w bok i unieś ją do góry. Kolano zgięte cały czas. Trzymaj udo równolegle do podłogi. Opuść nogę. Wykonaj trzy serie po 20 powtórzeń.

Ćwiczenie na cellulit na udach, fot. Adobe Stock, Maridav

Ćwiczenie 2. Mostek z unoszeniem nóg

W tym ćwiczeniu opierasz stopę o podwyższenie: łóżko lub krzesło.

Połóż się na plecach, zegnij nogi i oprzyj stopy o podwyższenie, np. siedzisko krzesła. Unieś biodra w górę. Naprzemiennie unoś i opuszczaj wyprostowaną nogę. Powtórz ćwiczenie z drugą nogą. Na każdą stronę przeznacz 20 powtórzeń wykonane w trzech seriach.

Ćwiczenie 3. Ćwiczenia na nogi z obręczą

Obręcz do pilatesu to bardzo przydatny gadżet, który wzniesie trening na wyższy poziom. Jest to elastyczne koło, które sprawdzi się zwłaszcza podczas ćwiczeń na uda. Aby pozbyć się cellulitu, regularnie wykonuj to ćwiczenie:

Połóż się na boku na macie. Umieść obręcz pomiędzy łydkami. Powoli dociskaj nogę będącą na górze do drugiej nogi i wracaj. Wykonaj to samo z drugą stroną. Powtarzaj ćwiczenie 20 razy w trzech seriach na każdą nogę.

Czytaj także: