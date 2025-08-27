Podejmij wyzwanie squat challenge. Rób 10 takich przysiadów, aby uzyskać jędrne pośladki i uda
Chcesz ujędrnić pośladki i wysmuklić uda? Ten squat challenge to szybki sposób, żeby to osiągnąć. 10 rodzajów przysiadów, zero nudy i znaczące spalanie kalorii. Spróbuj, a poczujesz, jak pracują mięśnie, o których istnieniu nie miałaś pojęcia.
Przysiady to jedno z najprostszych i najlepszych ćwiczeń wzmacniających dolne partie ciała. Squat challenge opiera się na 10 wariantach tego ruchu, co sprawia, że trening jest bardziej urozmaicony i angażujący. Wystarczy kilka minut wysiłku, aby poprawić wygląd sylwetki i poczuć się znacznie silniejszą.
Na czym polega squat challenge
W ramach tego wyzwania masz do wykonania 10 rodzajów przysiadów. Każdego ćwiczenia zrobisz 10 powtórzeń, czyli w sumie masz do wykonania 100 powtórzeń.
Nie ma tu rozgrzewki ani zakończenia treningu, więc zadbaj o to, aby zrobić je we własnym zakresie. Dzięki temu ćwiczenia będą skuteczniejsze, a mięśnie przygotowane do wysiłku, a wysiłek z pewnością będzie odczuwalny.
Osoby początkujące mogą ćwiczyć bez dodatkowego obciążenia, a średnio- i zaawansowane mogą dodać obciążenie – np. hantle, taśmy elastyczne.
Do zrobienia czekają na ciebie:
- Zwykłe półprzysiady, czyli squats z ugięciem kolan i bioder co najmniej tyle, aby obniżyć biodra na wysokość kolan (można robić głębsze przysiady, o ile technika ruchu na tym nie ucierpi),
- Plie squats – półprzysiady w szerokim ustawieniu stóp i z szeroko prowadzonymi kolanami,
- Squats z unoszeniem nogi do boku,
- Roundabout squats – przysiady z przenoszeniem ciężaru ciała z nogi na nogę,
- Squats z unoszeniem nogi w tył,
- Squats z pulsowaniem w obniżonej pozycji,
- Sumo squat z wysokim unoszeniem nogi i opuszczaniem jej po łuku,
- Squats z odstawianiem nóg do boku,
- Squats w wąskim ustawieniu nóg i z pulsowaniem,
- Przysiad z podskokiem.
Gotowa? Włącz filmik i ćwicz:
Co daje ten challange
Squat challenge angażuje kompleksowo mięśnie pośladków, ud oraz mięśnie stabilizujące biodra i tułów.
Dzięki różnorodnym wariantom przysiadów pracujesz nad siłą, wytrzymałością i koordynacją, a dodatkowo zwiększasz zakres ruchu w stawach.
Regularne wykonywanie challange’u poprawia jędrność pośladków, wysmukla i ujędrnia uda i wspiera spalanie kalorii. To trening, który wzmacnia również mięśnie głębokie, co pozytywnie wpływa na postawę i stabilność ciała.
Jak robić ten challenge, żeby mieć efekty
Najważniejsza jest systematyczność – wykonuj wyzwanie minimum 3 razy w tygodniu, ale nie dzień po dniu. Po pierwszym razie będziesz miała zakwasy, jeśli jesteś poczatkująca, więc zaczekaj aż miną, zanim znowu wykonasz ten zestaw ćwiczeń.
Dbaj o poprawną technikę: kolana nie mogą przechylać się do środka, a plecy powinny pozostać proste. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność, dołóż hantle, gumy oporowe lub wykonuj przysiady wolniej, kontrolując każdy ruch.
Pamiętaj też o progresji – możesz zwiększać liczbę powtórzeń lub dokładać kolejne serie. W połączeniu z odpowiednią dietą i regeneracją squat challenge przyniesie widoczne efekty już po kilku tygodniach.
