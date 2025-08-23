Menstruacja często kojarzy się z niskim poziomem energii, dyskomfortem i potrzebą ograniczenia aktywności. Jednak badania naukowe pokazują, że umiarkowany ruch w tym czasie nie tylko nie szkodzi, ale może przynieść korzyści – zmniejszyć dolegliwości bólowe, poprawić samopoczucie i regulować nastrój. Kluczowy jest tu dobór odpowiednich form aktywności, które nie przeciążają organizmu, a jednocześnie wspierają układ krążenia i układ hormonalny. Oto trzy aktywności, które warto rozważyć podczas menstruacji.

1. Spacery, lekki marsz

Najprostszą i najłatwiej dostępną formą ruchu podczas menstruacji jest zwykły spacer. Badania wskazują, że aktywności o niskiej intensywności, takie jak marsz, mogą zmniejszać bóle menstruacyjne i wspierać redukcję napięcia mięśniowego. Ruch poprawia krążenie, dzięki czemu zwiększa się dopływ krwi do mięśni, a to może zmniejszać uczucie skurczów brzucha i ograniczać krwawienie.

Dodatkowo aktywność na świeżym powietrzu sprzyja regulacji poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który u wielu kobiet w tym czasie jest podwyższony.

Spacer ma też zaletę psychologiczną – wyjście z domu i zmiana otoczenia potrafi poprawić nastrój i pomóc w oderwaniu się od myśli o dyskomforcie.

Podczas menstruacji idź na spacer, fot. Adobe Stock, itchaznong

2. Joga relaksacyjna

Badania kliniczne wskazują, że praktyka jogi dla początkujących może redukować nasilenie bólów menstruacyjnych, poprawiać jakość snu i stabilizować nastrój. Skupienie się na oddechu i spokojnych pozycjach pomaga rozluźniać mięśnie miednicy i dolnego odcinka pleców, które często są źródłem dolegliwości.

Joga wpływa również na układ przywspółczulny, odpowiedzialny za „odpoczynek i trawienie”, co sprzyja obniżeniu napięcia nerwowego. Ćwiczenia tego typu są szczególnie wartościowe dla kobiet, które odczuwają w czasie menstruacji zwiększoną drażliwość lub problemy ze snem.

3. Pływanie w spokojnym tempie

Dla kobiet, które czują się na siłach i nie mają przeciwwskazań medycznych, pływanie w umiarkowanym tempie może być świetnym wyborem. Badania pokazują, że aktywność wodna zmniejsza napięcie mięśni i może łagodzić bóle menstruacyjne.

Pływanie poprawia także krążenie krwi i wspiera uwalnianie endorfin, czyli naturalnych „hormonów szczęścia”. Woda odciąża stawy i mięśnie, dzięki czemu trening jest mniej obciążający niż na lądzie, co bywa szczególnie ważne w dniach, gdy energia i siły są mniejsze.

Dodatkową zaletą pływania jest możliwość wyciszenia się – wiele kobiet wskazuje, że ruch w wodzie działa kojąco i redukuje napięcie psychiczne.

