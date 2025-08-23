Reklama

Menstruacja często kojarzy się z niskim poziomem energii, dyskomfortem i potrzebą ograniczenia aktywności. Jednak badania naukowe pokazują, że umiarkowany ruch w tym czasie nie tylko nie szkodzi, ale może przynieść korzyści – zmniejszyć dolegliwości bólowe, poprawić samopoczucie i regulować nastrój. Kluczowy jest tu dobór odpowiednich form aktywności, które nie przeciążają organizmu, a jednocześnie wspierają układ krążenia i układ hormonalny. Oto trzy aktywności, które warto rozważyć podczas menstruacji.

1. Spacery, lekki marsz

Najprostszą i najłatwiej dostępną formą ruchu podczas menstruacji jest zwykły spacer. Badania wskazują, że aktywności o niskiej intensywności, takie jak marsz, mogą zmniejszać bóle menstruacyjne i wspierać redukcję napięcia mięśniowego. Ruch poprawia krążenie, dzięki czemu zwiększa się dopływ krwi do mięśni, a to może zmniejszać uczucie skurczów brzucha i ograniczać krwawienie.

Dodatkowo aktywność na świeżym powietrzu sprzyja regulacji poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który u wielu kobiet w tym czasie jest podwyższony.

Spacer ma też zaletę psychologiczną – wyjście z domu i zmiana otoczenia potrafi poprawić nastrój i pomóc w oderwaniu się od myśli o dyskomforcie.

Spacery to dobry pomysł podczas menstruacji
Podczas menstruacji idź na spacer, fot. Adobe Stock, itchaznong

2. Joga relaksacyjna

Badania kliniczne wskazują, że praktyka jogi dla początkujących może redukować nasilenie bólów menstruacyjnych, poprawiać jakość snu i stabilizować nastrój. Skupienie się na oddechu i spokojnych pozycjach pomaga rozluźniać mięśnie miednicy i dolnego odcinka pleców, które często są źródłem dolegliwości.

Joga wpływa również na układ przywspółczulny, odpowiedzialny za „odpoczynek i trawienie”, co sprzyja obniżeniu napięcia nerwowego. Ćwiczenia tego typu są szczególnie wartościowe dla kobiet, które odczuwają w czasie menstruacji zwiększoną drażliwość lub problemy ze snem.

3. Pływanie w spokojnym tempie

Dla kobiet, które czują się na siłach i nie mają przeciwwskazań medycznych, pływanie w umiarkowanym tempie może być świetnym wyborem. Badania pokazują, że aktywność wodna zmniejsza napięcie mięśni i może łagodzić bóle menstruacyjne.

Pływanie poprawia także krążenie krwi i wspiera uwalnianie endorfin, czyli naturalnych „hormonów szczęścia”. Woda odciąża stawy i mięśnie, dzięki czemu trening jest mniej obciążający niż na lądzie, co bywa szczególnie ważne w dniach, gdy energia i siły są mniejsze.

Dodatkową zaletą pływania jest możliwość wyciszenia się – wiele kobiet wskazuje, że ruch w wodzie działa kojąco i redukuje napięcie psychiczne.

Źródła:
1. Daley, A. J. (2008). Exercise and primary dysmenorrhea: a comprehensive and critical review of the literature. Sports Medicine, 38(8), 659–670.
2. Yang, N. Y., & Kim, S. D. (2016). Effects of yoga on menstrual pain, physical fitness, and self-esteem in female college students. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 22(12), 1013–1019.
3. Kannan, P., & Claydon, L. S. (2014). Some physiotherapy treatments may relieve menstrual pain in women with primary dysmenorrhea: a systematic review. Journal of Physiotherapy, 60(1), 13–21.

