Dlaczego warto nauczyć się oddychać przeponą?

Oddech przeponowy koordynuje pracę półkul mózgowych, wspomaga pamięć i koncentrację, dotlenia cały organizm i redukuje napięcia. Ponadto harmonizuje system nerwowy, co jest szczególnie ważne dla osób, których praca jest stresująca.

To właśnie dzięki oddechowi przeponowemu poprawisz swoje samopoczucie i odzyskasz głęboki spokój. Powtarzaj go za każdym razem gdy poczujesz, że dopada cię stres, a także w trakcie ćwiczeń jogi, medytacji i relaksu.

Powodzenia!

Kasia Bem, nauczycielka jogi, autorka książki "Happy Detoks"

Więcej informacji o książce "Happy Detoks"

"Happy Detoks” to kompletny, holistyczny przewodnik oczyszczania ciała, umysłu i emocji dla nowoczesnych kobiet, które świadomie podchodzą do kwestii zdrowia i odżywiania. To niezwykła książka wzbogacona o treści interaktywne.

Autorką książki jest Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji z kilkunastoletnim doświadczeniem. Prowadzi 2 blogi o jodze i zdrowym, zrównoważonym stylu życia, a także pisze na ten temat dla prasy oraz występuje w mediach jako ekspert w tej tematyce.



