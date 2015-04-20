Oddech przeponowy - jak wykonać
Dowiedz się, jak nauczyć się prawidłowo oddychać przeponą! Wszystkich porad udziela ekspertka Kasia Bem.
Dlaczego warto nauczyć się oddychać przeponą?
Oddech przeponowy koordynuje pracę półkul mózgowych, wspomaga pamięć i koncentrację, dotlenia cały organizm i redukuje napięcia. Ponadto harmonizuje system nerwowy, co jest szczególnie ważne dla osób, których praca jest stresująca.
To właśnie dzięki oddechowi przeponowemu poprawisz swoje samopoczucie i odzyskasz głęboki spokój. Powtarzaj go za każdym razem gdy poczujesz, że dopada cię stres, a także w trakcie ćwiczeń jogi, medytacji i relaksu.
Powodzenia!
Kasia Bem, nauczycielka jogi, autorka książki "Happy Detoks"
Więcej informacji o książce "Happy Detoks"
"Happy Detoks” to kompletny, holistyczny przewodnik oczyszczania ciała, umysłu i emocji dla nowoczesnych kobiet, które świadomie podchodzą do kwestii zdrowia i odżywiania. To niezwykła książka wzbogacona o treści interaktywne.
Autorką książki jest Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji z kilkunastoletnim doświadczeniem. Prowadzi 2 blogi o jodze i zdrowym, zrównoważonym stylu życia, a także pisze na ten temat dla prasy oraz występuje w mediach jako ekspert w tej tematyce.
Dowiedz się więcej:
Jak medytować?
Joga dla kobiet w ciąży
Jak efektywnie skakać na skakance?