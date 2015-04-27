Jak oddychać, by poprawić trawienie?

Pewnie do tej pory nawet nie zdawałaś sobie sprawy, jak ogromny wpływ na trawienie ma... sposób oddychania!

Chciałabyś dowiedzieć się, jak usprawnić pracę twojego organizmu? Nasza ekspertka Kasia Bem zdradza tajemnicę ćwiczeń, które pomogą ci opanować tę sztukę.

Kasia Bem, nauczycielka jogi, autorka książki "Happy Detoks"

Więcej informacji o książce "Happy Detoks"

"Happy Detoks” to kompletny, holistyczny przewodnik oczyszczania ciała, umysłu i emocji dla nowoczesnych kobiet, które świadomie podchodzą do kwestii zdrowia i odżywiania. To niezwykła książka wzbogacona o treści interaktywne.

Autorką książki jest Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji z kilkunastoletnim doświadczeniem. Prowadzi 2 blogi o jodze i zdrowym, zrównoważonym stylu życia, a także pisze na ten temat dla prasy oraz występuje w mediach jako ekspert w tej tematyce.



Dowiedz się więcej:

Jak medytować? Joga dla kobiet w ciąży Jak efektywnie skakać na skakance?