Jak medytować - instrukcja video krok po kroku
Chciałabyś poświęcić chociaż chwilę na wyciszenie ciała po treningu? Ekspertka pokazuje, jak poprawnie medytować!
Jak medytować? Instrukcja krok po kroku
Istnieje wiele sposobów medytacji - uwagę możesz skupić na oddechu, możesz medytować z mantrą. Pamiętaj, że najlepiej stawiać swoje pierwsze kroki z nauczycielem, który pokaże ci, jak poprawnie wykonywać poszczególne ćwiczenia. Potem sama zdecydujesz, która forma medytacji jest ci najbliższa.
O filmie
Film został podzielony na 2 części:
- Instrukcja do medytacji
- 5-minutowa medytacja prowadzona
Wskazówki do medytacji
- Wyznacz jedno miejsce w domu i jeden określony moment w ciągu dnia na medytację. Trzymaj się go.
- Usiądź, wyprostuj kręgosłup, dłonie ułóż na kolanach. Złącz kciuk z palcem wskazującym, zamknij oczy.
- Wyrównaj oddech.
- Cały czas pilnuj regularności oddechu. Skup się na nim szczególnie wtedy, gdy twój umysł zaczyna błądzić wokół codziennych problemów, gdy zaczynasz snuć plany.
Kasia Bem, nauczycielka jogi, autorka książki "Happy Detoks"
Więcej informacji o książce "Happy Detoks"
"Happy Detoks” to kompletny, holistyczny przewodnik oczyszczania ciała, umysłu i emocji dla nowoczesnych kobiet, które świadomie podchodzą do kwestii zdrowia i odżywiania. To niezwykła książka wzbogacona o treści interaktywne.
Autorką książki jest Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji z kilkunastoletnim doświadczeniem. Prowadzi 2 blogi o jodze i zdrowym, zrównoważonym stylu życia, a także pisze na ten temat dla prasy oraz występuje w mediach jako ekspert w tej tematyce.
Dowiedz się więcej:
7 najlepszych pozycji jogi na piłce
Pozycje jogi z Anną Muchą
Joga dla kobiet w ciąży