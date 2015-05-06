Trening happy joga detoks na oczyszczanie organizmu

Ta półgodzinna sesja zregeneruje twój organizm, poprawi metabolizm i usprawni krążenie limfy. A przecież to właśnie ona odprowadza z naszego ciała wszelkie toksyny!

Zobacz, jak ćwiczyć z pożytkiem nie tylko dla ciała, ale i umysłu. Trening prowadzi ekspertka Kasia Bem. Zapraszamy!

Kasia Bem, nauczycielka jogi, autorka książki "Happy Detoks"

Więcej informacji o książce "Happy Detoks"

"Happy Detoks” to kompletny, holistyczny przewodnik oczyszczania ciała, umysłu i emocji dla nowoczesnych kobiet, które świadomie podchodzą do kwestii zdrowia i odżywiania. To niezwykła książka wzbogacona o treści interaktywne.

Autorką książki jest Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji z kilkunastoletnim doświadczeniem. Prowadzi 2 blogi o jodze i zdrowym, zrównoważonym stylu życia, a także pisze na ten temat dla prasy oraz występuje w mediach jako ekspert w tej tematyce.



