Jeśli zależy ci na tym, aby wymodelować brzuch, a przy tym poprawić stabilność oraz elastyczność, sięgnij po jedno z dobrze znanych ćwiczeń. Criss cross wywodzi się z pilatesu i skupia na aktywacji mięśni skośnych brzucha oraz core.

Jak poprawnie zrobić ćwiczenie Criss Cross?

Pilates może pomóc w uzyskaniu ładniejszej, zgrabnej figury, ale tylko wtedy, gdy wykonujesz ćwiczenia w prawidłowy sposób. Sprawdź, jak poprawnie zrobić ćwiczenie Criss Cross.

Rozłóż matę i połóż się na plecach. Ręce spleć za głową. Unieś nogi i ugnij w kolanach. Unieś głowę i klatkę piersiową. Zrób wdech, a z wydechem skręć klatkę piersiową w prawą stronę. Przyciągnij lewe kolano do klatki piersiowej i staraj się dotknąć prawym łokciem lewe kolano. W tym samym czasie wyprostuj prawą nogę. Zmień strony i staraj się przyciągnąć lewy łokieć do ugiętej prawej nogi. Ćwicz naprzemiennie.

Możesz zobaczyć jak wykonać to ćwiczenie na krótkim instruktażowym filmiku:

Pilatesowe ćwiczenie Criss Cross na wymodelowanie brzucha

Domowy trening wzbogacony o dynamiczne ćwiczenie Criss Cross to inwestycja na przyszłość. To sposób na to, aby zaangażować i pobudzić do pracy mięśnie skośne brzucha. Aby wykonać poprawnie to ćwiczenie pamiętaj o tym, aby twoje ruchy były kontrolowane.

Unikaj chaotyczności i staraj się utrzymać stabilny tułów. Lepiej jest zrobić mniej powtórzeń, ale za to poprawnych technicznie. Ilość nie zawsze idzie w parze z jakością.

Gdy będziesz wykonywać to ćwiczenie poprawnie i świadomie zyskasz efekty w postaci jędrnego i wymodelowanego brzucha. Pamiętaj o regularności i wplataniu do treningów także innych ćwiczeń, np. Bird Dog albo High Scissors. Równie ważne jest cardio, które spala kalorie i redukują tkankę tłuszczową. A to daje możliwość odsłonięcia ładnie zarysowanych mięśni. Łącząc różne rodzaje aktywności zwiększasz szansę na szybsze i bardziej spektakularne rezultaty.

