Pilates od lat cieszy się popularnością wśród osób marzących o smukłej sylwetce i silnym płaskim brzuchu. Ta forma ruchu może pomóc w redukcji tkanki tłuszczowej, ale według badań kluczowe znaczenie mają godziny, w których ćwiczysz. Oto co trzeba wiedzieć.

Pilates na płaski brzuch. Czy ta metoda jest dobra na odchudzanie?

Ćwiczenia pilates mogą być pomocne w redukcji wagi, jednak pamiętaj, że ta metoda działa powoli. Są to precyzyjne i kontrolowane ruchy, które koncentrują się na mięśniach głębokich tułowia, w tym mięśniach brzucha.

Dzięki temu pilates wzmacnia te obszary, zwiększa ich wytrzymałość, poprawia stabilizację i postawę ciała, oraz elastyczność. Nie jest to technika stricte polecana na spalanie kalorii i odchudzanie, chociaż zbliża do osiągnięcia tego celu. Jeżeli zależy ci na redukcji tkanki tłuszczowej, najlepiej połącz pilates z innymi dynamicznymi treningami (np. ćwiczeniami kardio lub HIIT) oraz dietą.

Pilates na odchudzane? Te godziny są najlepsze na ćwiczenia

Jeśli twoim celem jest obniżenie masy ciała i wyszczuplenie brzucha, to ważne jest, w jakich godzinach trenujesz pilates, oraz każdą inną dyscyplinę.

Naukowcy pod kierunkiem dr. Paula Arciero ze Skidmore College, dowiedli, że na spalanie tłuszczu najlepsze są poranne ćwiczenia. Optymalna godzina to 7:00-9:00 rano. Według wyników 12-tygodniowego badania na temat porannych i wieczornych ćwiczeń, poranne ćwiczenia na spalanie brzucha były efektywniejsze u kobiet niż u mężczyzn.

Wykonywanie aktywności o poranku zwiększa redukcję tłuszczu, ponieważ organizm ma mniejszą ilość dostępnej energii z pożywienia. Korzysta więc z własnych „ukrytych” zasobów. Przy czym uczestnicy eksperymentu nie byli na czczo. Nie jedli nic przez całą noc, ale spożyli przekąskę białkową przed porannym treningiem.

Do podobnych wniosków dochodzili inni naukowcy. Istnieją też prace, które wskazywały, że nie ma optymalnego czasu na ćwiczenia w celu utraty wagi.

Kiedy lepiej ćwiczyć wieczorem?

Z kolei gdy ćwiczysz w godzinach wieczornych, to robisz więcej dla poprawy zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Późniejsze treningi lepiej chronią przed nadciśnieniem, insulinoopornością i cukrzycą. Osobom, które już zmagają się z wysokim ciśnieniem krwi, polecane są ćwiczenia popołudniowe, ponieważ rano jest wyższy poziom hormonów mogących podnosić ten parametr.

Późniejsze godziny to również szansa na dłuższy trening, bo wtedy mamy najwięcej energii. Według badania w piśmie Nature szczytowa wydajność ćwiczeń występuje między godziną 16:00 a 20:00. Trening o późnej porze poprawia również jakość snu, z tym że nie należy intensywnie ćwiczyć przed samym położeniem się do łóżka – to działa odwrotnie, bardziej pobudza organizm, niż relaksuje.

Wybór godziny na ćwiczenia, czy to pilatesu, czy każdej innej techniki, zależy od naszych potrzeb i możliwości. Najlepiej jednak być aktywnym i rano, i wieczorem. Wtedy zyskujemy najwięcej.

