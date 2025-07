Pilates kojarzy się głównie z płaskim brzuchem i zgrabną sylwetką. Tymczasem skupienie na kontroli oddechu, pracy mięśni głębokich i pełnych zakresach ruchu wywołuje w organizmie mniej oczywiste reakcje. Na podstawie opublikowanych badań i analiz ekspertów wybraliśmy pięć korzyści, które mogą być ważne dla kobiet w różnym wieku.

1. Pilates buduje gęstość mineralną kości

W ćwiczeniach pilatesu w dużej mierze mięśnie napinają się izometrycznie. Te drobne bodźce obciążeniowe stymulują osteoblasty, czyli komórki odpowiedzialne za tworzenie tkanki kostnej.

Badanie z 2022 r. przeprowadzone z udziałem kobiet w wieku 40-60 lat wykazało istotny wzrost mineralizacji kości bioder i kręgosłupa po 12 tygodniach praktyki pilatesu. Regularne sesje mogą więc opóźniać rozwój osteopenii i osteoporozy, co jest szalenie ważne zwłaszcza po menopauzie.

2. Pilates poprawia jakość snu i zmniejsza zmęczenie

Już 4 tygodnie zajęć pilatesu 2 razy w tygodniu obniżyły poziom odczuwanego zmęczenia, a po 8 tygodniach znacząco poprawiły parametry snu uczestników badań.

Mechanizm jest prosty: pogłębiony oddech aktywuje przywspółczulną część układu nerwowego, a łagodne rozciąganie redukuje napięcie mięśni. Efekt to szybsze zasypianie i mniej pobudek w nocy.

3. Pilates łagodzi napięciowe bóle głowy

W badaniu z 2023 r. już cztery 30‑minutowe sesje pilatesu w ciągu dwóch tygodni zmniejszyły częstość i nasilenie bólów głowy typu napięciowego.

Ćwiczenia pilatesu „otwierają” klatkę piersiową, rozluźniają mięśnie karku i ramion oraz uczą oddychać przeponą, co poprawia przepływ krwi w okolicy szyi. Dodatkowa korzyść to nauka świadomej postawy, która hamuje powstawanie przewlekłych napięć w obrębie szyi.

Regularny trening pilatesu zmniejsza ryzyko bólow głowy, fot. Adobe Stock, Ljupco Smokovski

4. Pilates wspiera kobiece zdrowie seksualne

Hiszpańskie badanie kliniczne przeprowadzone z udziałem kobiet z dysfunkcjami seksualnymi pokazało, że 12 tygodni pilatesu znacząco poprawia satysfakcję ze współżycia.

Kluczem jest wzmacnianie dna miednicy i lepsze ukrwienie narządów przez rytmiczne, kontrolowane ruchy oraz świadomy oddech. Dodatkowo rośnie samoakceptacja ciała, co psychologicznie przekłada się na większą pewność siebie w sferze intymnej.

5. Pilates stymuluje układ limfatyczny i odporność

Pilatesowe ćwiczenia „ masują” okolice pach, pachwin i jamy brzusznej, gdzie zlokalizowane są główne węzły chłonne. Specjaliści od drenażu limfatycznego podkreślają, że taka ich poprawia krążenie limfy i wspiera odpowiedź immunologiczną.

Joseph Pilates obserwował ten efekt już w czasach I wojny światowej. Dziś potwierdzają go fizjoterapeuci pracujący z pacjentami po zabiegach onkologicznych. Regularna praktyka może więc skrócić czas regeneracji po infekcjach i zmniejszać obrzęki.

