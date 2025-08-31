Poniżej podpowiadamy 10 ćwiczeń, które są odmianami przysiadów. Zaczynamy od najłatwiejszych i stopniowo przechodzimy do najtrudniejszych. Jeśli masz problemy z kolanem lub kolanami, zaczynaj od najprostszych ćwiczeń i dopiero kiedy te prostsze wersje przysiadów są bezbolesne i łatwe do wykonania, przechodź do ćwiczeń trudniejszych. W ten sposób możesz robić progres i wzmocnić kolana, dochodząc do całkiem dobrej formy i życia bez bólu kolan w codziennym życiu.

1. Przysiady w wodzie

Sprawdzą się, gdy bardzo często odczuwasz ból kolan, masz problemy ze swobodnym wstawaniem z niskiego krzesła lub kłopoty z dłuższym pozostawaniem w pozycji stojącej. To najłagodniejsze przysiady z możliwych.

Wykonuj półprzysiady w wodzie do pasa. Możesz trzymać się brzegu basenu lub zrezygnować z „podpórki”. Uginaj nogi tak, jakbyś siadała na krześle. Ćwicz w pełnym, bezbólowym zakresie ruchu.

Cel: 2-3 serie po 10-20 powtórzeń.

2. Przysiady z podpórką

To łatwa propozycja dla osób z przewlekłym bólem kolan, który pojawia się często i przy wielu aktywnościach, a także tych, które obawiają się zwykłych przysiadów lub mają ograniczoną ruchomość bioder, kolan, kręgosłupa.

Rób przysiady, trzymając się drabinki lub choćby kuchennego blatu. Uginając kolana, cofaj biodra i cały tułów, mocno trzymając się rękami.

Cel: 2-3 serie po 10-20 powtórzeń.

3. Przysiad przy krześle z taśmą

Dla osób z bólem po wewnętrznej stronie kolan, którym kolana „uciekają” do środka przy siadaniu i wstawaniu z krzesła. Ćwiczenie o niedużym stopniu trudności.

Załóż pętlę z taśmy wokół ud, tuż powyżej kolan i usiądź na brzegu krzesła. Kolana ugięte do kąta prostego lub nieco bardziej. Wstawaj z krzesła i siadaj na nim, rozciągając taśmę (kierując kolana na zewnątrz).

Cel: 2-3 serie po 10-12 powtórzeń.

4. Przysiad we wspięciu na palce

Dla osób z bólem kolan występującym podczas siadania i wstawania z krzesła, z ograniczoną ruchomością stawów skokowych, sztywnością w obrębie kręgosłupa. To ćwiczenie o średnim stopniu trudności.

Rób przysiady, opierając pięty na ciężarkach, hantlach, książkach.

Cel: 2-3 serie po 10-15 powtórzeń.

5. Przysiad sumo

Ćwiczenie o średnim stopniu trudności. Doskonałe dla osób z bólem wynikającym z bocznego przyparcia rzepki i dysfunkcji rzepki, odczuwających ból tuż poniżej rzepki, mających problemy ze sztywnością pleców.

Stań w niezbyt dużym rozkroku, ale szerszym niż szerokość barków. Skieruj czubki butów lekko na zewnątrz. Uginaj nogi tak, jakbyś siadała na krześle (cofając biodra).

Cel: 2-3 serie po 15-20 powtórzeń.

6. Goblet squat

Goblet squt to ćwiczenie średniej trudności, dla osób, które dobrze czują się w normalnych squatach, z rzadkim lub nieznacznym bólem pojawiającym się przy wstawaniu i siadaniu na krześle oraz bez problemów z plecami.

Weź hantle lub kettlebell do rąk i trzymaj go w ugiętych rękach pod brodą. Siadaj i wstawaj z krzesła, trzymając plecy proste.

Cel: 2-3 serie po 8-10 powtórzeń.

7. Hiszpański przysiad

Ćwiczenie średniej trudności. Doskonałe dla osób, które bez bólu siadają i wstają z krzesła, ale boją się lub odczuwają dyskomfort, próbując robić przysiady bez krzesła. Sprawdzi się także w przypadku bólu tuż poniżej rzepki lub gdy ból ogranicza większe zgięcie kolana.

Zrób pętlę z długiej taśmy elastycznej i umocuj ją na wysokości kolan. Wejdź w tę pętlę i umieść taśmę na wysokości kolan, stojąc przodem do miejsca mocowania taśmy. Taśma powinna być mocno napięta. Stań z wyprostowanymi kolanami. Wykonuj przysiady, do końca prostując kolana, gdy prostujesz nogi i sylwetkę.

Cel: 2-3 serie po 10-12 powtórzeń.

8. Przysiad na jednej nodze przy krześle

To ćwiczenie o znacznym stopniu trudności. Może sprawdzić się w przypadku osób, które bez problemu i bólu robią 15-20 zwykłych przysiadów, chcą przygotować się do chodzenia po górach lub schodach, nie mają sztywności pleców i stawów skokowych.

Usiądź na brzegu krzesła. Nogę z bolącym kolanem zegnij do kąta prostego lub nieco bardziej, a drugą wyprostuj w kolanie i oprzyj piętę na podłożu. Utrzymując ustawienie nóg, wstawaj i siadaj z krzesła. Im bardziej wyprostowana druga noga, tym trudniej wykonać ćwiczenie – i odwrotnie.

Cel: 2-3 serie po 8-12 powtórzeń.

9. Przysiad z obciążeniem przy krześle

Ćwiczenie o dużym stopniu trudności. Nadaje się dla osób robiących bez bólu zwykłe przysiady, bez problemów ze sztywnością pleców i stawów skokowych, bez dolegliwości w obrębie bioder, mogących zgiąć kolana do minimum 90 stopni i w pełni je wyprostować.

Usiądź na brzegu krzesła, a hantle trzymaj w ugiętych rękach obok barków. Kolana zegnij do kąta prostego lub nieco bardziej. Plecy proste, brzuch lekko wciągnięty. Wstawaj i siadaj na krześle w spokojnym tempie (nie opadaj na krzesło).

Cel: 2-4 serie po 5-10 powtórzeń (w zależności od ciężaru dodatkowego).

10. Split squat

To ćwiczenie o wysokim stopniu trudności. Mogą je wykonywać osoby, które bez problemu i bólu wykonują ćwiczenie nr 9, prawie nie odczuwają bólu podczas aktywności fizycznej, zginają kolana do minimum 90 stopni, w pełni je prostują, nie mają ograniczonej ruchomości stawów skokowych, chcą nabrać siły do chodzenia po górach i schodach.

Stań w wykroku (noga z bólem kolana z przodu), plecy wyprostowane, miednica ustawiona w neutralnym położeniu. Uginaj i prostuj kolana tak, aby kolano tylnej nogi niemal dotknęło podłogi. Nie pochylaj się do przodu, nie przesuwaj bioder do przodu. Jeśli potrzebujesz większego wyzwania, weź do rąk hantle.

Cel: 6-12 powtórzeń.

