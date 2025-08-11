Kocia miłość ma wiele twarzy

Ogólnopolskie badanie ,,Zachowanie, osobowość i codzienność kotów”[1] przeprowadzone w ramach kampanii WHISKAS® „Koci Mrraj”, pokazuje, że koty nie tylko silnie przywiązują się do swoich opiekunów, ale też wyrażają uczucia na wiele subtelnych sposobów. Mruczenie to najczęściej wskazywana oznaka miłości – uważa tak 53%[2] polskich opiekunów kotów. Tuż za nim znalazły się ocieranie się o nogi opiekuna (42%) oraz spanie w pobliżu człowieka (40%) i ugniatanie łapkami jego ciała (31%), co pokazuje, że fizyczna bliskość jest dla kotów ważnym sposobem budowania relacji. Dla 24% respondentów miłością jest już sama obecność kota w tym samym pomieszczeniu, a 21% wskazuje na sytuacje, w których ich pupil odsłania brzuszek i pozwala się dotknąć – zachowanie zarezerwowane wyłącznie dla najbliższych i uznawane za oznakę dużego komfortu i bezpieczeństwa. Tylko 1% kotów nie okazuje miłości swoim opiekunom. Ważną częścią kociego dnia są także pieszczoty – 31% kotów regularnie domaga się od opiekunów głaskania i pieszczot, a dla 30% to ulubiona forma kontaktu. Aż 54% opiekunów wskazuje, że ich koty zabiegają o ich uwagę ocierając się o nich i mrucząc dopóki nie zostaną pogłaskane.

Mat. prasowe

– Jednym z najbardziej uporczywych mitów jest to, że koty są samotne i aspołeczne. W rzeczywistości wiele kotów tworzy silne więzi – nie tylko z ludźmi, ale także z innymi zwierzętami w domu. Kot ocierający się o twoją nogę, powoli mrugający, leżący na kolanach czy po prostu wybierający obecność w tym samym pokoju, okazuje coś, co możemy opisać jako miłość. Im bardziej szanujemy ich potrzeby i dostarczamy im chwil radości, tym silniejsza staje się więź między człowiekiem a jego pupilem – mówi dr Tammie King, behawiorystka zwierząt z Instytutu Nauki o Zwierzętach WALTHAM.

Mat. prasowe

Jak Polacy oceniają osobowość swoich pupili?

Jak pokazało badanie[3] aż 9 na 10 opiekunów kotów (87%) zgadza się ze stwierdzeniem, że ich kot ma unikalną osobowość. Co więcej, 63% z nich zauważa, że ta osobowość potrafi się zmieniać w zależności od nastroju pupila. To poczucie wyjątkowości i potrzeba zrozumienia kota stały się punktem wyjścia do stworzenia Quizu Osobowości Kota, opracowanego przez markę WHISKAS® we współpracy z dr Tammie King – behawiorystką z Instytutu Nauki o Zwierzętach WALTHAM™ i określenia 5 typów osobowości kota. Quiz był także podstawą ogólnopolskiego badania, w którym polscy opiekunowie określali dominującą osobowość swoich pupili. Jaki typ osobowości mają polskie koty zdaniem ich opiekunów?

Najczęściej wskazywanym typem w badaniu[4] był kot rozpieszczony (27%) – czuły, łaknący uwagi, który uwielbia być głaskany, leżeć na kolanach i zasypiać przy człowieku. Czerpie przyjemność z pieszczot i uwielbia kontakt z opiekunem. Co piąty kot (19%) to kot niezależny – spokojny samotnik, który przychodzi po czułość wtedy, gdy sam ma na to ochotę. Preferuje własne towarzystwo, lubi spokój i ciszę. 16% Polaków określiło swojego kota jako ciekawskiego – odkrywcę, który aktywnie reaguje na nowe bodźce, a dom staje się dla niego niekończącą się przestrzenią do eksploracji. Kot skory do zabawy (8%) to z kolei ten, który turlając się w świeżym praniu czy bawiąc cieniem na ścianie, potrafi sam zorganizować sobie dzień. Kot aktywny – wskazany przez 4% badanych – to kot szybki, energiczny, który uwielbia biegać, gonić, skacze, poluje na zabawki i domaga się interakcji. Co ciekawe, zdaniem Polaków, aż 26% kotów łączy w sobie cechy różnych typów, co tylko potwierdza, jak wyjątkowe i różnorodne są kocie charaktery.

– Podobnie jak ludzie, koty mają swoje osobowości – a ta indywidualność kształtuje ich zachowanie, od sposobu, w jaki wchodzą z nami w interakcję, po preferencje żywieniowe. Pewny siebie, ciekawski kot bez wahania spróbuje czegoś nowego, podczas gdy bardziej ostrożny, wrażliwy kot będzie potrzebował czasu, aby dostosować się do nowej rutyny. Koty to wyjątkowe jednostki, które mają specyficzne dla gatunku potrzeby, wymagające zaspokojenia, aby mogły prowadzić szczęśliwe i zdrowe życie. Zasługują na to, by je rozumieć i dawać im możliwość podejmowania aktywności, które spełniają ich fizyczne i emocjonalne potrzeby. Koty to inteligentne stworzenia, które zazwyczaj preferują przewidywalne środowisko. Mogą być bardzo czułe, ciekawskie i skore do zabawy – na swój unikalny sposób – tłumaczy dr Tammie King.

Mat. prasowe

Koci Mrraj w Warszawie

W ramach kampanii ,,Koci Mrraj” marka WHISKAS® zaprosiła miłośników kotów do wyjątkowej strefy zorganizowanej 7 sierpnia przed wejściem do centrum handlowego Westfield Arkadia w Warszawie. W cyfrowym pop-upie przygotowano interaktywną strefę Quizu Osobowości Kora, w której każdy opiekun mógł odpowiedzieć na pytania i odkryć, jaki typ osobowości ma jego kot. Po zakończeniu quizu uczestnicy byli przenoszeni do jednej z cyfrowych krain szczęścia – świata dopasowanego do kociej osobowości, pełnego inspiracji i rekomendacji dotyczących produktów marki. Każdy kto wziął udział w quizie otrzymał ,,Koci Pakiet” z produktami i drobnymi upominkami, by móc zabrać odrobinę Kociego Mrraju do swojego domu. Na wydarzeniu była obecna również behawiorystka, z którą można było porozmawiać na temat zachowań kotów.

Mat. prasowe

– Jesteśmy zachwyceni frekwencją – już od rana do naszej strefy przychodziły dziesiątki osób, które chciały lepiej zrozumieć swojego kota i poznać jego osobowość. To pokazuje, jak silna jest więź między opiekunami, a ich czworonożnymi przyjaciółmi. Cieszę się, że mogliśmy zaprosić wszystkich do tego wyjątkowego miejsca, gdzie czekała m.in. strefa quizu osobowości kota i możliwość porozmawiania z behawiorystką. Jest niezmiernie budujące, że tak wielu mieszkańców Warszawy i miłośników kotów odpowiedziało na nasze zaproszenie. Dziękujemy za obecność i wspólne świętowanie miłości do kotów – mówi Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. kontaktów zewnętrznych w Mars Polska.

Mat. prasowe

Badanie ,,Zachowanie, osobowość i codzienność kotów” zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25.05.2025 r. – 08.06.2025 r. na zlecenie marki WHISKAS®. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, analizą objęto 1008 Polaków będących opiekunami kotów. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Głównym celem badania było poznanie opinii opiekunów kotów na temat ich zachowania, ulubionych zajęć i codziennego życia z kotem.

Mat. prasowe

[1] Badanie ,,Zachowanie, osobowość i codzienność kotów” zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25.05.2025 r. – 08.06.2025 r. na zlecenie marki WHISKAS®. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, analizą objęto 1008 Polaków będących opiekunami kotów. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Głównym celem badania było poznanie opinii opiekunów kotów na temat ich zachowania, ulubionych zajęć i codziennego życia z kotem.

[2] Respondenci mieli możliwość wskazania 3 najczęściej okazywanych im przez ich koty oznak miłości.

[3] Badanie ,,Zachowanie, osobowość i codzienność kotów”, 2025.

[4] Badanie ,,Zachowanie, osobowość i codzienność kotów”, 2025.

Materiał promocyjny marki Whiskas