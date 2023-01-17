Kichanie u psa nie powinno wzbudzać żadnego niepokoju, jeśli nie towarzyszą mu inne niepokojące objawy u psa. Jeśli pies kicha i prycha 2-3 razy dziennie, zwłaszcza po przebudzeniu, także nie ma się czym martwić. To zupełnie normalna reakcja. Co powinno zwrócić twoją uwagę? Zobacz, dlaczego pies kicha.

Spis treści:

Dlaczego pies kicha? Częste kichanie u psa

Kichanie u psa może mieć wiele przyczyn, jednak spora część z nich okazuje się niegroźna, a objawy szybko mijają - zazwyczaj w ciągu kilku dni. Jeśli pies kicha kilka razy z rzędu i przy tym potrząsa uszami, pociera nos lub z nozdrzy wydobywa się krew, może to oznaczać, że w nosie zalega jakieś ciało obce, np. patyk, ziarenko, koralik, kamyk itp. Trzeba natychmiast zgłosić się z psem do weterynarza, aby pomógł usunąć zalegający przedmiot.

Czasem kichanie pojawia się na skutek uszkodzeń mechanicznych. Jeśli towarzyszy mu krwawienie z nosa i opuchlizna lub rany w okolicy pyska, może oznaczać to, że pies uderzył się w nos, przez co została uszkodzona śluzówka. Zgłoś się w takim przypadku do weterynarza, żeby sprawdzić, jak rozległa jest rana. Specjalista dobierze odpowiedni sposób leczenia i przekaże odpowiednie zalecenia.

Kochanie u psa może także oznaczać początek infekcji. Psy, tak samo, jak ludzie, mogą się przeziębić, a objawy mogą być bardzo podobne, jak u człowieka. Może pojawić się nie tylko kichanie, ale także pokaszliwania (dziwnie brzmiące szczeknięcia) czy ból gardła - pies wtedy podczas szczekania brzmi inaczej, niż zwykle.

Jeśli podejrzewasz przeziębienie czy infekcję, sprawdź, czy u psa nie występują inne objawy chorobowe, takie jak:

Wówczas nie należy się dziwić, że pies kicha. Wkrótce może pojawić się także wysięk z dziurek nosa, co oznacza katar u psa.

Jeśli podejrzewasz, że pies jest przeziębiony, udaj się do weterynarza. Prawdopodobnie będzie trzeba podać mu leki. Nie lekceważ żadnych objawów chorobowych. Pamiętaj, że gdy poza kichaniem i cieknącego nosa pies się przewraca i trzęsie, może mieć babeszjozę - chorobę odkleszczową. Wówczas konieczna jest szybka wizyta u weterynarza.

Kichanie u psa może być objawem groźnych chorób - np. nowotworu, ale może oznaczać także alergię lub pasożyty. Zazwyczaj kichanie i krew z nosa to objaw zaawansowanego stadium choroby wywołanej przez pasożyty. W przypadku alergii należy raz na jakiś czas odczulać pupila u weterynarza oraz znaleźć czynnik, który wywołuje alergie, a następnie unikać go. Pies może być uczulony na konkretne jedzenie, ale także na pylenie traw, więc objawy mogą wracać wiosną.

fot. Dlaczego pies kicha/Adobe Stock, Photoboyko

Kichanie wsteczne u psa: co oznacza?

Kichanie wsteczne u psa to specyficzny rodzaj kichania. Zazwyczaj pojedynczy „atak” nie trwa długo (kilka sekund), ale może trwać nawet minutę.

Może się wydawać, że pies się dusi, ponieważ wypręża się i wyciąga głowę do przodu. Odgłosy, jakie wówczas wydaje, przypominają parskanie.

W rzeczywistości kichanie wsteczne u psa nie jest dla niego groźne i nie do końca wiadomo, jakie ma przyczyny. Szacuje się, że występuje u każdego psa i zdarza się przynajmniej raz w życiu. Jeśli jednak kichanie wsteczne u psa powtarza się często, należy sprawdzić, czy nie jest ono wynikiem problemów z układem neurologicznym, oddechowym lub pokarmowym zwierzęcia.

Być może konieczne będzie wdrożenie suplementacji, inhalacji czy zmiana karmy.

fot. Kichanie u psa/Adobe Stock, Snizhana

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.06.2011.

Czytaj także:

Szczepienia psa

Jak często kąpać psa?

Brak cieczki u suczki