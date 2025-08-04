Relacja z kotem to nie tylko codzienne głaskanie i wspólna zabawa, ale też realne wsparcie dla naszego dobrostanu psychicznego i fizycznego. Z kolei szczęście pupila zależy w głównej mierze od świadomości i troski jego opiekuna. Jak sprawić, żeby kot był szczęśliwy? Warto odwiedzić strefę marki już 7 sierpnia przed wejściem do centrum handlowego Westfield Arkadia w Warszawie, aby nie tylko porozmawiać z behawiorystką, ale też wziąć udział w spersonalizowanym quizie osobowości kota.

Koty jako pełnoprawni członkowie rodziny – jak je postrzegamy?

Ogólnopolskie badanie ,,Zachowanie, osobowość i codzienność kotów”[1] przeprowadzone w ramach kampanii WHISKAS® „Koci Mrraj” potwierdza, że koty są dla nas niezwykle ważne i są czymś znacznie więcej niż tylko zwierzętami domowymi. Dla 85% opiekunów koty są pełnoprawnymi członkami rodziny, a siedmiu na dziesięciu Polaków (68%) przyznaje, że kot to także ich najlepszy przyjaciel. Dla 61% opiekunów to także powiernik codziennych myśli i emocji, dający spokój i poczucie bliskości. Co czwarta osoba (24%) zwierza się swojemu czworonożnemu przyjacielowi często, a blisko cztery osoby na dziesięć (37%) czasami – zwłaszcza wtedy, gdy nie mają możliwości rozmowy z rodziną czy przyjaciółmi. W domowym zaciszu, koty zyskują rolę dyskretnych słuchaczy. To właśnie ta niezwykła, pełna zaufania więź sprawia, że dla wielu osób rozmowa z kotem staje się naturalnym i potrzebnym elementem codzienności. Nie ulega wątpliwości, że koty są dla nas wyjątkowe. Co ciekawe prawie 9 na 10 opiekunów (87%) uważa, że ich kot ma unikalną osobowość, a blisko dwie na trzy osoby (63%) twierdzi, że osobowość ich kota zmienia się w zależności od nastroju.

Codzienność z kotem jest ważnym aspektem naszego życia

Koty są z nami w chwilach stresujących i spokojnych, radosnych i tych trudniejszych– codziennie. Lubimy je głaskać i przytulać (57%), być razem leżąc obok lub trzymać je na kolanach (47%) albo po prostu patrzeć, jak się bawią (28%) lub bawić się razem z nimi (24%). Spędzamy z nimi czas – 41% poświęca im codziennie od 15 do 30 minut, trzy osoby na dziesięć (29%) od pół godziny do godziny, a co piąty opiekun (20%) – nawet ponad godzinę. Dla co piątego opiekuna kot jest też na tyle ważny, że zorganizował mu przyjęcie urodzinowe (8% wielokrotnie, 10% przynajmniej raz). Dodatkowo 19% rozważa taką opcję w przyszłości. Blisko co czwarta osoba (22%) śpi ze swoim kotem każdej nocy, 28% robi to przynajmniej kilka razy w tygodniu, a 16% kilka razy w miesiącu, tylko 24% deklaruje, że w ogóle nie śpi razem z kotem. Polacy interesują się także wewnętrznym światem swoich mruczków – 80% chciałoby móc zapytać kota, czy jest szczęśliwy, a 78% – wiedzieć, co ich pupil w danej chwili myśli.

Wyniki te pokazują, że koty odgrywają w naszym życiu wyjątkową rolę – nie tylko jako towarzysze, lecz jako pełnoprawni członkowie rodziny, których chcemy jak najlepiej rozumieć i uszczęśliwiać.

Co sprawia, że kot jest szczęśliwy?

Spędzając czas z kotem, budujemy głęboką więź, z której korzystają obie strony – badania naukowe pokazują, że kontakt ze zwierzętami wspiera nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, pomaga obniżyć stres, poprawia nastrój i daje poczucie bliskości. Jednak, aby relacja z mruczkiem była w pełni satysfakcjonująca również dla niego, kluczowe jest zrozumienie i mądre zaspokajanie jego potrzeb behawioralnych. Szczęście pupila zależy więc od świadomości i troski jego opiekuna.

– Koty mają wiele potrzeb, do których należą m.in. poczucie bezpieczeństwa, stabilne środowisko życia, angażująca przestrzeń z miejscami do wspinania się, ukrywania i drapania, właściwa dieta, czy instynkt łowiecki. Szczęśliwy kot to taki, którego opiekun zna wymagania gatunkowe i indywidualne swojego pupila i umie je w odpowiedni sposób zaspokoić. Wtedy kot czuje się spełniony – podkreśla Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

Choć wszystkie koty dzielą wspólne potrzeby behawioralne, ważne jest osobnicze podejście do każdego mruczka uwzględniające temperament, wiek, preferencje i stan zdrowia zwierzęcia. Świadomość potrzeb naszego ulubieńca sprawia, że możemy stworzyć warunki, w których kot nie tylko czuje się kochany, ale też w pełni szczęśliwy.

,,Koci Mrraj” w sercu Warszawy

Na pytanie o szczęście kota postanowiła odpowiedzieć marka WHISKAS® w kampanii Koci Mrraj. We współpracy z dr Tammie King, behawiorystką zwierząt z Instytutu Nauki o Zwierzętach WALTHAM, opracowano różne typy osobowości kotów i spersonalizowany Quiz Osobowości Kota. Już 7 sierpnia b.r. w godzinach od 10:00 do 21:00 w specjalnej strefie marki przed wejściem do centrum handlowego Westfield Arkadia w Warszawie każdy opiekun kota będzie mógł wziąć udział w quizie i dzięki temu poznać lepiej charakter i potrzeby swojego pupila. W cyfrowym pop-upie uczestnicy otrzymają wynik quizu zgodny z osobowością ich kota wraz z wizualizacją odpowiadającej jej ,,krainy szczęścia - Kociego Mrraju” oraz rekomendacją najlepiej dopasowanego produktu WHISKAS®.

Na wydarzeniu będzie również obecna behawiorysta, z którą w godzinach 11:00–17:00 będzie można porozmawiać na temat zachowań naszych pupili. Każdy z opiekunów będzie mógł się dowiedzieć jak troszczyć się o swojego ulubieńca, aby przez długie lata cieszyć się towarzystwem zdrowego, wesołego i szczęśliwego kota. Na odwiedzających czeka też strefa chillout, pyszna kawa i fotobudka, gdzie można będzie zrobić pamiątkowe zdjęcie. WHISKAS® przygotował także coś specjalnego – uczestnicy Quizu Osobowości Kota otrzymają ,,Koci Pakiet” z produktami i drobnymi upominkami, by móc zabrać odrobinę Kociego Mrraju do swojego domu.

Więcej informacji o tym jak sprawić by nasi czworonożni przyjaciele byli szczęśliwi można znaleźć na stronie: www.shine.waltham.com

[1] Badanie ,,Zachowanie, osobowość i codzienność kotów” zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25.05.2025 r. – 08.06.2025 r. na zlecenie marki WHISKAS®. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej, analizą objęto 1008 Polaków będących opiekunami kotów. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Głównym celem badania było poznanie opinii opiekunów kotów na temat ich zachowania, ulubionych zajęć i codziennego życia z kotem.

