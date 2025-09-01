Perfekcyjnie dobrany duet płynu do płukania i perfum do prania Coccolino sprawia, że Twoje ubrania zyskują świeżość, miękkość oraz wyjątkową intensywność i trwałość zapachu. I to wszystko w jednym praniu! To rozwiązanie dla tych, którzy cenią komfort i dbałość o szczegóły każdego dnia.

Unikalny duet – więcej miękkości, więcej świeżości, jeszcze więcej zapachu!

Coccolino prezentuje płyny do płukania, które zapewniają wyjątkową miękkość i trwałą świeżość ubrań. W połączeniu z Coccolino Perfume Elixir — skoncentrowanym dodatkiem zapachowym dostępnym w trzech unikalnych wariantach: Heavenly Fresh, First Blooms oraz Summer Bouquet — pranie pachnie aż 10 razy intensywniej w porównaniu do prania, w którym użyto tylko detergentu! Żelowa, w 93% biodegradowalna formuła eliksiru rozpuszcza się nawet w niskich temperaturach, nie pozostawiając plam ani osadów.

Płyny z serii fresh & soft i eliksiry Coccolino używane w duecie tworzą doskonały zestaw, który nadaje ubraniom nie tylko niezrównaną miękkość, lecz także utrzymujący się do 100 dni intensywny zapach. Poczuj, jak ubrania otulają Cię subtelnym, ale jednocześnie trwałym aromatem, który będzie towarzyszył Ci codziennie. Łącz płyny oraz perfumy dowolnie i znajdź swój ulubiony duet Coccolino!

Wyjątkowy zapach przyciąga wyjątkowe atrakcje!

W kampanii „Znajdź swój duet Coccolino” marka zaprasza wszystkich do świata pachnących przyjemności — zarówno online, jak i offline!

Już teraz w przestrzeniach miejskich zobaczyć można obrandowane paczkomaty InPost, w których pojawiają się próbki duetów płynów i perfum Coccolino.

W Warszawie i Krakowie będzie można osobiście spotkać misia Coccolino podczas akcji ambientowych.

6 września Coccolino wraz z Melt Museum zaprasza na unikalną, immersyjną wystawę! Będzie to multisensoryczne, pełne emocji doświadczenie zapachu, dotyku i koloru. Aby otrzymać darmową wejściówkę, wystarczy pobrać bezpłatną wejściówkę na https://meltmuseum.com/coccolino/.

Influencerzy będą odkrywać swoje ulubione duety Coccolino, dlatego warto śledzić media społecznościowe!

O perfumach Coccolino:

Coccolino Perfume Elixir perfumy do prania Heavenly Fresh

Coccolino Perfume Elixir Heavenly Fresh to wyrafinowany zapach paczuli, lawendy i drzewa sandałowego wzbogacony naturalnymi olejkami eterycznymi. Dzięki żelowej formule, która jest w 93% biodegradowalna, płyn w pełni się rozpuszcza, nawet w szybkich i zimnych cyklach, nie pozostawiając plam ani osadów. Używaj Coccolino Perfume Elixir w połączeniu ze swoim ulubionym płynem do płukania Coccolino dla jeszcze intensywniejszego zapachu. Miksuj dowolnie, tworząc swoje ulubione kompozycje zapachowe!

Coccolino Perfume Elixir perfumy do prania First Blooms

Coccolino Perfume Elixir First Blooms to wyrafinowany zapach płatków róż, bergamotki i konwalii wzbogacony naturalnymi olejkami eterycznymi. Dzięki żelowej formule, która jest w 93% biodegradowalna, płyn w pełni się rozpuszcza, nawet w szybkich i zimnych cyklach. Nie pozostawia plam ani osadów. Używaj Coccolino Perfume Elixir w połączeniu ze swoim ulubionym płynem do płukania Coccolino dla jeszcze intensywniejszego zapachu. Miksuj dowolnie, tworząc swoje ulubione kompozycje zapachowe!

Coccolino Perfume Elixir perfumy do prania Summer Bouquet

Coccolino Perfume Elixir Summer Bouquet to wyrafinowany zapach wiciokrzewu, jaśminu i kwiatu pomarańczy wzbogacony naturalnymi olejkami eterycznymi. Dzięki żelowej formule, która jest w 93% biodegradowalna, płyn w pełni się rozpuszcza, nawet w szybkich i zimnych cyklach. Nie pozostawia plam ani osadów. Używaj Coccolino Perfume Elixir w połączeniu ze swoim ulubionym płynem do płukania Coccolino dla jeszcze intensywniejszego zapachu. Miksuj dowolnie, tworząc swoje ulubione kompozycje zapachowe!

