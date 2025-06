Zabytkowa, niezamieszkana kamienica - to częsty obraz w Polsce. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku mamy ich w naszym kraju aż 1,8 mln. Jednym z takich miejsc był obiekt w Bytomiu mieszczący się przy ulicy Piekarskiej 40. Ale teraz możemy o tym pisać już w czasie przeszłym, bowiem dzięki wyjątkowej, wielokierunkowej współpracy kamienica ta zniknęła już z rejestru pustostanów. 27 maja 2025 roku oddano ją do użytku.

Renowacja kamienicy zaczęła się w 2024 roku. Podjęła się jej Fundacja Habitat for Humanity Poland. Projekt ten to efekt współpracy Rapid Response Fund (RRF) w ramach Programu Szwajcarskiego, lokalnego samorządu oraz partnerów biznesowych, m.in. firmy Procter & Gamble, producenta takich marek jak Always, Pampers czy Gillette. Po zakończeniu prac remontowych mieszkania znajdujące się w kamienicy stały się zasobem gminy i zostaną przydzielone osobom, które oczekują na lokale.

Budynek przez wiele lat stał pusty i był w złym stanie technicznym, dlatego konieczny był generalny remont. W mieszkaniach wykonano nowe instalacje – elektryczne, wodno-kanalizacyjne – oraz przeprowadzono gruntowne prace wykończeniowe takie jak modernizacja łazienek, położenie nowych podłóg oraz odnowienie ścian i sufitów mówi Mateusz Piegza, Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Mieszkania przy ul. Piekarskiej 40 w Bytomiu to wnętrza tworzone z sercem. Są urządzone funkcjonalnie i schludnie, a przy tym jasne i przestronne. Projekt był możliwy do zrealizowania m.in. dzięki wkładowi firmy Procter & Gamble. Jest to wyraz misji koncernu, polegającej na tworzeniu domowego komfortu, na który składają się drobne rzeczy: zapach świeżo wypranych ubrań, czyste naczynia i pościel czy dostęp do łazienki i podstawowych artykułów higienicznych. W portfolio P&G znajdziemy produkty, które ułatwiają codzienne życie, ale też dają poczucie zaopiekowania, jak np. podpaski Always, pieluszki Pampers czy środki do prania, jak np. Ariel i Vizir. To one w pierwszej kolejności tworzą domowy komfort, na który każdy z nas zasługuje.

Procter & Gamble nie poprzestaje jednak na dostarczaniu produktów. Firma od wielu lat angażuje się również w akcje społeczne, które pomagają tworzyć domowe przestrzenie dla osób, które szczególnie ich potrzebują lub całkiem je utraciły. W ubiegłym roku P&G we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem przeprowadziło remont Ośrodka Pobytu Dziennego w Ciechanowie, z którego korzystają członkowie lokalnej społeczności. Podobnych inicjatyw, które wprowadzają realne zmiany, jest na mapie działań firmy wiele.

Jak jednak podkreślają organizatorzy projektu w Bytomiu, renowacja kamienicy przy ulicy Piekarskiej to dopiero jeden z wielu kroków, jakie są do wykonania w Polsce w celu poprawienia sytuacji mieszkaniowej. Jest mnóstwo pustostanów, które można wykorzystać do poprawy jakości życia wielu mieszkańców w różnych miastach w Polsce. Jednak ten projekt najlepiej pokazuje, jak ważna w tym wszystkim jest współpraca samorządów i organizacji pozarządowych oraz firm partnerskich, które aktywnie wspierają takie działania i przyczyniają się do pozytywnych zmian.

