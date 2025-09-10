Żyjąc w ciągłym biegu, łatwo zapomnieć, jak ważny dla naszego zdrowia jest wypoczynek. Nie chodzi tylko o czas, jaki spędzamy na relaksie, ale także, a przede wszystkim, o komfort snu. To właśnie sen decyduje o tym, czy w ciągu nocy nasz organizm ma szansę na efektywną regenerację, a na jakość snu wpływa w dużej mierze materac.

W tym artykule:

Jak mądrze wybrać materac?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie jaki materac jest dobry, a jaki zły. Każdy zakup powinno się rozważyć indywidualnie – materac musi być przede wszystkim wygodny i praktyczny. Nawet małżonkowie, jeśli mają dużą różnicę w budowie ciała (wzrost i waga) i inne potrzeby (np. alergie i zwyrodnienia), powinni zdecydować się na zakup oddzielnych materacy. Materace od bett1 charakteryzują się pokrowcem: wysokojakościowym, oddychającym i zgodnym ze standardem I klasy certyfikatu OEKO-TEX®. Można go łatwo zdjąć, szybko wyprać i wysuszyć. Aby to ułatwić, materac nie powinien być zbyt ciężki. Nowoczesna pianka QXSchaum® jest jednocześnie lekka i odporna na odkształcenia bardziej niż pianki lateksowe. Materace wykonane z niej, pomimo tego, że nie mają sprężyn kieszeniowych, zapewniają odpowiednie rozmieszczenie stref wsparcia głowy, szyi, barków, lędźwi i miednicy (modułów ergonomicznych). Takie rozwiązanie zapewnia idealne podparcie ciała, idealnie rozkładając jego nacisk na materac. Nasze ciało jest bardzo ze sobą powiązane – niewłaściwe ułożenie głowy i karku może prowadzić do przeciążeń w odcinku lędźwiowym, natomiast nieprawidłowe ustawienie miednicy potrafi wywoływać bóle karku i głowy.

mat. prasowe

Materac BODYGUARD® nie tylko ma wszystkie powyższe cechy, lecz także jest dwustronny, dzięki czemu możemy go łatwo odwrócić i szybko zmienić twardość powierzchni spania. Producent daje aż 10-letnią gwarancję na rdzeń materaca, a ponadto mamy możliwość zwrotu materaca w okresie próbnym (test 100 nocy).

Przy zakupie materaca zwróć uwagę na to, czy jego pokrowiec jest nie tylko łatwy w praniu, lecz także oddychający i elastyczny. Funkcjonalny pokrowiec HyBreeze® ma wszystkie te zalety, a wykorzystana w jego produkcji technologia 3D zapobiega nocnemu poceniu się, a dodatkowo sprawia, że materac pod nim zachowuje w pełni swoje właściwości ergonomiczne.

Jak wybrać materac dla bardzo wysokiej/niskiej osoby?

Szukając materaca dla bardzo wysokiej/niskiej osoby, można spotkać się z trudnością. Wiele marek daje nam niewielki wybór, który ogranicza się do kilku szerokości, przy stałej długości materaca. Materac BODYGUARD® odpowiada praktycznie na wszystkie potrzeby. Jest dostępny nie tylko w 11 szerokościach (od 70 cm do 200 cm), lecz także w 4 długościach (od 190 cm do 220 cm). Dobór odpowiedniej długości materaca z modułami ergonomicznymi (strefy wsparcia od głowy, po miednicę) jest kluczowy dla osób o niestandardowym wzroście. Wybór odpowiedniej twardości z kolei łączy się z indywidualną wagą ciała. Jeżeli w ciągu użytkowania materaca waga ciała się zmienia, najczęściej wystarczy, że zmienimy jego stronę.

Jaki materac wybrać dla dziecka?

Twarde materace kokosowe i gryczane czasy świetności mają już za sobą. Eksperci odchodzą od nich na rzecz materacy wykonanych z wysokojakościowej pianki, która zapewnia wsparcie ciała dziecka (już od pierwszych dni życia), a jednocześnie jest odporna na trwałe odkształcenia. Materac dziecięcy SuperBreeze® wyróżnia się wyjmowaną pianką, którą możemy wyprać podobnie jak pokrowiec i nakładkę higieniczną. Krawędzie materaca są bardziej odporne na nacisk, co świetnie się sprawdza na etapie stawania i skakania dziecka przy barierkach łóżka. Warto docenić też mały detal: odczepiany uchwyt suwaka, który daje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jako mama, mogę śmiało powiedzieć, że ten materac to spełnienie marzeń świadomych rodziców.

mat. prasowe

Jaki materac wybrać dla seniorów?

Materac wspierający różne strefy ciała podnosi komfort spania seniorów, którzy dotkliwiej odczuwają zmęczenie i ból. Zaawansowana pianka zapewni odpowiednie wsparcie kręgosłupa o raz wygodną i stabilną pozycję podczas snu. Jeżeli planujemy zakup materaca do łóżka dwuosobowego, warto rozważyć zakup dwóch materacy jednoosobowych. Taki wybór umożliwia zmianę strony materaca jednej osoby, podczas gdy druga może pozostać przy preferowanej stronie (średnio twardej lub twardej). Jest to zalecane rozwiązanie, jeżeli osoby znacznie różnią się masą ciała.

Podobnie, jak przy zakupie materaca dla dziecka, z myślą o seniorach warto dokupić nakładkę higieniczną. Aby zapobiegać poceniu się i odparzeniom, a jednocześnie zadbać o czystość, koniecznie wybierz taką nakładkę, która jest wodoodporna, ale jednocześnie oddychająca. W celu poprawy jakości i wygody snu warto zaopatrzyć się również w materac nawierzchniowy, czyli tzw. topper. Zajmuje on niewiele miejsca, dlatego możemy go łatwo zdjąć i założyć ponownie na materac, kiedy znów zajdzie taka potrzeba. Topper BODYGUARD® ma moduły ergonomiczne współgrające z materacem, można go prać, a producent umożliwia 14 dniowy okres próbny.