Jakie kwiaty do łazienki warto wybrać? Rośliny doniczkowe w łazience jest trudno utrzymać, zwłaszcza gdy łazienka nie ma dostępu do światła dziennego. Możesz postawić na sztuczne kwiaty do łazienki, ale istnieją gatunki roślin, które świetnie się sprawdzą w łazience bez okna. Kwiaty do łazienki bez okna to w zasadzie rośliny do łazienki ozdobne z liści, które nie kwitną, bo nie byłyby w stanie wytworzyć kwiatów. Sukulenty do łazienki nie są najlepszym pomysłem. Choć wydaje się, że to rośliny mało wymagające, źle czują się w środowisku wilgotnym.

Spis treści:

Kwiaty do łazienki bez okna: bluszcz

Bluszcz to długowieczne, zimozielone pnącze, które pięknie prezentuje się zarówno w domu, jak i na balkonie czy dookoła domu. Ta roślina to idealny kwiat do łazienki, bo nie wymaga światła dziennego, lubi ciemne i wilgotne miejsca, w dodatku rzadko choruje i łatwo dostosowuje się do miejsca. Wybieraj odmiany zwisające i drobnolistne - będą efektownie wyglądać w łazience. Bluszcz lubi wilgotne powietrze, więc dobrze sprawdzi się w pomieszczeniach, takich jak łazienka.

fot. Kwiaty do łazienki - bluszcz/Adobe Stock, ArchiVIZ

Kwiaty do łazienki bez okna: sansewieria

Sansewieria, inaczej języki teściowej, to piękny, reprezentatywny kwiat o niewielkich wymaganiach. Znosi nawet całkowicie zacienione pomieszczenia.

To roślina idealna do łazienki, bo potrafi rosnąć w ekstremalnych warunkach braku wody lub słońca. Nie znosi jednak nadmiernej ilości wilgoci i zbyt dużego nasłonecznienia, dlatego łazienka bez okna może stać się dla niej bezpiecznym azylem w przeciwieństwie do np. słonecznego salonu. Warto jednak pamiętać, aby w łazience nie było zbyt dużej wilgotności - wystarczy wietrzyć pomieszczenie po każdej kąpieli czy prysznicu. Sansewieria do łazienki to żelazna, łatwa w uprawie roślina dla początkujących.

fot. Kwiaty do łazienki - sansewieria/Adobe Stock, New Africa

Kwiaty do łazienki bez okna: zamiokulkas

Zamiokulkas to roślina biurowa i sprawdzi się także doskonale jako kwiaty do łazienki. Ma małe wymagania, lubi mieć ciepło, ale światło nie jest mu niezbędne, dlatego to doskonała odpowiedź na pytanie, jakie kwiaty do łazienki bez okna sprawdzą się na dłuższą metę. Zamiokulkas stanowi elegancką ozdobę wnętrz, a zieleń jego liści ożywia wnętrza. Liście są osadzone na krótkich ogonkach, ułożonych naprzemiennie na grubych pędach, który wyrasta z podziemnego kłącza.

fot. Kwiaty do łazienki - zamiokulkas/Adobe Stock, fotiy

Kwiaty do łazienki bez okna: paproć

Paproć ma niewielkie wymagania i świetnie sobie radzi nawet w ekstremalnych warunkach. Na kwiaty do łazienki bez okna wybierz starszy okaz - młoda paproć potrzebuje jasnego stanowiska i jest dużo trudniejsza w utrzymaniu. Paprocie są kapryśne i nie tolerują błędów ogrodniczych, zwłaszcza małe sadzonki. Paproć radzi sobie w półcieniu i stanowisku słonecznym.

Paproć lubi umiarkowanie wilgotną glebę i średnią wilgotność, dlatego jeśli masz ciemną, ciasną łazienkę, paproć nie będzie się czuła tam dobrze - sprawdzi się jako dorodny okaz w sporej łazience bez okna lub z rozproszonym światłem.

fot. Kwiaty do łazienki - zamiokulkas/Adobe Stock, Wichit S

Kwiaty do łazienki bez okna: zielistka

Zielistka to dość odporna roślina, bardzo popularna ozdoba biur, w których nie ma światła słonecznego, a także idealna do łazienek, gdzie mają się dobrze rośliny cieniolubne. Zielistka oczyszcza powietrze, ma efektowne, dwubarwne liście, które rosną w bujnej kępie.

Wypuszcza pędy, na których pojawiają się kolejne, małe kępki zielistki gotowe też do ukorzenienia. Zielistka w łazience pięknie wygląda powieszona lub postawiona np. na wysokiej szafce. Jest niewymagająca w uprawie, dzięki czemu możesz o niej zapomnieć nawet na wiele dni. Dodatkowo służy jej wilgotność powietrza.

fot. Kwiaty do łazienki - zielistka/Adobe Stock, FotoHelin

Kwiaty do łazienki bez okna: skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat to jedna z nielicznych roślin, która prócz ozdobnych liści, wypuszcza także białe kwiaty. Skrzydłokwiat dobrze radzi sobie nie tylko z brakiem światła, lecz także gdy zapomnisz go podlać. Choć uważany jest za kwiat trudny w uprawie, w łazience czuje się dobrze nawet w przypadku braku światła.

Ma zdolność do oczyszczania powietrza z lotnych substancji, może kwitnąć cały rok, jeśli odpowiadają mu warunki, jakie jej zaproponujesz. Kwiaty do łazienki zazwyczaj nie rosną bujnie i szybko, niemniej jednak skrzydłokwiat potrafi często wypuszczać nowe liście i wygląda bardzo atrakcyjnie w nowoczesnej łazience. Ceni sobie zraszanie i dużą wilgotność powietrza.

fot. Kwiaty do łazienki - skrzydłokwiat/Adobe Stock, New Africa

Kwiaty do łazienki bez okna: bambus

Bambus pokojowy lubi wilgotne i słoneczne stanowiska, więc raczej nie nada się do łazienki bez okna. Bambusy tropikalne mogą z powodzeniem być uprawiane w pomieszczeniach, ale najwięcej kłopotów sprawia aklimatyzacja roślin w nowym miejscu i nadmierne wietrzenie.

Bambus może absorbować wiele wilgoci z powietrza poprzez swoje liście, lubi spryskiwanie, nie znosi wody stojącej w korzeniach. Dwie najbardziej znane odmiany to tzw. bambus pokojowy (Pogonatherum paniceum) i Lucky Bamboo (Dracaena sanderiana). Przy uprawie bambusa uważaj na szkodniki roślin doniczkowych, szczególnie wełnowce.

fot. Kwiaty do łazienki - bambus/Adobe Stock, New Africa

Jak dbać o kwiaty do łazienki bez okna?

Niektóre rośliny doniczkowe mogą rosnąć w łazience, pod warunkiem że znajduje się w niej okno. Jeśli w pomieszczeniu nie ma światła naturalnego, można zainstalować w nim lampki, które będą naświetlać kwiatek, lub po prostu wynosić je na kilka godzin dziennie i stawiać na nasłonecznionym parapecie.

Dobrym sposobem na to, by rośliny dobrze czuły się w pomieszczeniu bez okna, jest zakup 2 egzemplarzy tego samego gatunku i podmienianie roślin co 10 dni. W ten sposób kwiat przez 10 dni będzie miał dostęp do światła słonecznego (np. w pokoju dziennym), a przez kolejne 10 dni będzie stał w łazience.

Oto kwiaty do łazienki bez okna, które poradzą sobie w trybie mieszanym:

aglaonema,

fitonia,

dracena,

kroton,

monstera,

kalatea.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Weroniki Kwaśniak. Pierwotnie opublikowany 3.06.2015.

