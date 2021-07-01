Bujne drzewko awokado (inaczej smaczliwka właściwa, łac. Persea Scheffer) z pestki to osiągnięcie kilku lat uprawy. Wyhodowanie awokado z pestki nie jest skomplikowane (potrzebujesz początkowo jedynie wody i wykałaczek). Musisz wiedzieć, że roślina nawet po kilku latach hodowania może nie zaowocować, ale za to drzewko awokado ma skórzaste, intensywnie zielone, dekoracyjne liście.

Spis treści:

Awokado wyhodowane z pestki możesz przesadzić do doniczki z ziemią, gdy łodyga osiągnie wysokość kilkunastu centymetrów. Nim to się stanie, musisz nakłuć pestkę i umieścić ją w wodzie. Pamiętaj o jej wymianie co ok. 3 dni

Do wyhodowania awokado z pestki są potrzebne:

1 pestka awokado,

4 wykałaczki,

1 szklanka,

woda.

Sposób wykonania:

1. Dojrzały owoc awokado przekrój, wyjmij pestkę, a z miąższu przygotuj np. guacamole. Nie wyrzucaj skórki - przygotuj z niej nawóz z awokado.

2. Pestkę oczyść z miąższu i poczekaj, aż lekko przeschnie.

3. Nakłuj ją wykałaczkami (delikatnie!) w czterech miejscach i umieść w szklance tak, by pestka awokado była częściowo zanurzona w wodzie. To czas, by pozwolić się jej ukorzenić.

fot. Awokado z pestki w wodzie/Adobe Stock, Priia Studio

4. Obserwuj pestkę: najważniejsze, by po 6-7 tygodniach wypuściła korzenie. Gdy w wodzie zaczną pojawiać się pierwsze korzonki, skórka pestki zacznie się złuszczać, aż pęknie, a w szczelinie pojawi się młody pęd. Pamiętaj o wymianie wody: pleśń, bakterie lub inne grzyby mogą doprowadzić do gnicia pestki z awokado.

fot. Jak wyhodować awokado z pestki/Adobe Stock, petrsvoboda91

5. Po dłuższym czasie pestka z awokado może wykiełkować (może to trwać nawet 3 miesiące). Pojawienie się części naziemnej (pędu) pozwala na zasadzenie awokado - zobacz, jak sadzić awokado.

fot. Pestka z awokado - stadium ukorzenienia i kiełkowania/Adobe Stock, FollowTheFlow

Jak posadzić awokado, kiedy wiedzieć, że już można umieścić pestkę z awokado w doniczce? Umieszczenie sadzonki do doniczki to kolejny etap w hodowaniu drzewka awokado z pestki: pęd powinien mieć ok. 15 cm wysokości, nim trafi do doniczki. Łodyżkę możesz przyciąć tak, by skrócić ją o połowę i odczekać, aż wypuści kolejne pędy, lub nie przycinać i kilkunastocentymetrową roślinkę zasadzić w donicy.

Do posadzenia awokado z pestki potrzebujesz:

średniej wielkości doniczkę,

piasek lub perlit,

ziemię uniwersalną lub kompostową,

keramzyt,

wodę.

Sposób wykonania:

Przygotuj podłoże: torfowe lub uniwersalną ziemię dla roślin pokojowych, wymieszaną z piaskiem (w proporcji 2:1) lub perlitem. Sadzenie awokado poprzedź umieszczeniem w donicy hydrożelowych kulek lub kamyków/keramzytu. Dno donicy pokryj garścią keramzytu, następnie mieszanką ziemi z piaskiem. Z pestki awokado wyjmij wykałaczki i umieść ją w ziemi. Pestka powinna z ziemi wystawać (ok. 1/3 wysokości pestki powinna być widoczna).Uważaj, by nie uszkodzić korzeni ani pędu. Podlej roślinkę wodą. Awokado w doniczce ustaw w słonecznym miejscu (najlepsza jest strona południowa, ale uważaj, by słońce nie poparzyło liści). Drzewko awokado lubi temperatury rzędu 22-26°C.

fot. Jak zasadzić awokado/Adobe Stock, svitlini

Czy wyrośnie drzewko z pestki awokado? Choć cały proces hodowania, posadzenia czy uprawy awokado wygląda na nieskomplikowany, drzewko awokado może nie osiągnąć pożądanych rozmiarów - warto spróbować je przesadzić je i zasilić nawozem do roślin.

Awokado wyhodowane z pestki wymaga stale wilgotnej ziemi w doniczce i temperatury około 24°C. Nie należy zraszać rośliny wodą z kranu - może pojawić się na liściach biały nalot, który stanowi idealne siedlisko dla rozwoju bakterii.

Zima to okres spoczynku - roślinka powinna spędzić ten czas w widnym, ale niezbyt chłodnym miejscu. Uprawa awokado wymaga nawet codziennego podlewania, a jeśli drzewku awokado zabraknie wilgoci, liście od razu dadzą o tym znać - zwiędną.

Wiosną warto wyhodowane awokado przesadzić do większej doniczki, przyciąć najwyższe pędy, by wspomóc krzewienie się drzewka. W pierwszych latach awokado w doniczce szybko rośnie w górę, ale niekoniecznie ma dużo liści: stąd warto przycinać roślinę, by z biegiem lat cieszyła swoją bujnością i okazałością. Warto zastanowić się nad zaprojektowaniem własnej oranżerii dla takich okazów.

Latem zadbaj o to, by awokado umieścić w miejscu nasłonecznionym, ale nie przepełnionym żarem. Co to znaczy? Uprawa awokado w doniczce wymaga troski o to, by liście nie zostały poparzone przez słońce: jeśli ustawisz awokado na balkonie zadbaj o to, by miało trochę cienia i częściej podlewaj.

Jesienią, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej 15°C, awokado w doniczce należy z powrotem przenieść do mieszkania.

Czy przy takiej pielęgnacji awokado (drzewo) z pestki zaowocuje? Jeśli liczysz na owoce awokado z drzewka wyhodowanego z pestki samodzielnie, musisz uzbroić się w cierpliwość liczoną w latach, ale... w Polsce awokado rzadko daje owoce, podobnie jak wyhodowane mango z pestki.

Kwiat awokado - kiedy drzewko zakwita?

Uprawianie w doniczce smaczliwki jest zasadne głównie dla jej sporych, lancetowatych i wydłużonych liści, a nie kwiatów. Te są dość niepozorne, drobne, a z braku odpowiedniego oświetlenia, kwiaty na tej roślinie uprawianej w domu pojawiają się bardzo rzadko. Awokado może zawiązać kwiaty w obszernych oranżeriach, szklarniach, ogrodzie zimowym, bo lubi przestrzeń i klimat tropików.

Według różnych źródeł, jeśli kwiat awokado się pojawia, to najwcześniej po ok. 3 latach od zasadzenia pestki, ale jest to zależne od warunków uprawy i odmiany awokado. Jak rośnie i jak kwitnie awokado? Dzieję się to wczesną wiosną, podobnie jak np. w przypadku leszczyny.

Hodowla awokado z pestki nie jest dla każdego. Jeśli nie chcesz mieć drzewka z pestki awokado, możesz wykorzystać pestkę tego owocu na kilka sposobów: to proste pomysły na to, co zrobić z pestką awokado niskim kosztem i nakładem pracy. Awokado jest cenioną rośliną dzięki wartościom odżywczym, znajduje się w wielu wyrobach kosmetycznych, dlatego można wykorzystać pestkę tego owocu do własnoręcznie przygotowanych specyfików lub... po prostu dodać do sałatki czy smoothie.

Peeling z pestką awokado

Pestkę z awokado wysusz, umieść w blenderze lub młynku do kawy i zmiel na proszek. Dodaj do ulubionego olejku (np. z awokado) i nakładaj na ciało okrężnymi ruchami podczas kąpieli.

Herbata z pestką awokado

Pestkę z awokado wysusz, umieść w kielichu blendera i dodaj do mieszanki herbat, np. zielonej. Wymieszaj, wsyp do woreczka lub zaparzacza i umieść w kubku. Zalej gorącą wodą.

Smoothie z pestką awokado

Pestkę awokado możesz dodać do każdego smoothie, np. zielonego koktajlu. Pamiętaj jedynie, by przed dodaniem np. mleka migdałowego czy banana, najpierw sproszkować pestkę. Dodana na końcu może nie ulec sile noży i picie takiego smoothie może skutkować zakrztuszeniem.

Tekst na podstawie artykułu Beaty Jasiny-Wojtalak. Pierwotnie opublikowany 08.02.2021.

Czytaj także: 4 najważniejsze właściwości awokadoBrązowe nitki awokado - czy można jeść awokado z plamamiOlej z awokado - właściwości i działanie