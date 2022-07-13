Jak uratować zmechacone ubrania? Domowe sposoby
Zmechacone ubrania możesz uratować, nawet gdy nie posiadasz golarki do ubrań. Domowe sposoby także sprawią, że pozbędziesz się nieestetycznych "kulek", ze wszystkich twoich ubrań - bluzek, swetrów czy materiałowych spodni. Zobacz, jak szybko usunąć zmechacenia na ubraniach przy pomocy... rajstop i pumeksu.
Zmechacone ubrania wyglądają nieestetycznie, nawet wtedy gdy są czyste i nie posiadają zagnieceń. Nawet jeśli ubranie jest dobrej jakości, mogą się na nim pojawić brzydkie zmechacenia w postaci kuleczek. Oczywiście te "kulki" możesz po prostu wyskubać palcami - to najbezpieczniejsza metoda, jednak zazwyczaj dość żmudna. Znamy inne sposoby na to, by naprawić zmechacone ubrania.
Spis treści:
- Jak powstają zmechacenia na ubraniach
- Zmechacone ubrania a golarka
- Zmechacone ubrania a maszynka do golenia
- Pumeks na zmechacone ubrania
Jak powstają zmechacenia na ubraniach?
Zmechacenia na ubraniach zazwyczaj pojawiają się znikąd, często już po pierwszym noszeniu. Powstają często na naturalnych materiałach i tworzą się samoistnie. Zazwyczaj dzieje się tak na skutek pocierania o siebie rękawów, siadania, noszenia torebki, która przesuwa się np. po swetrze.
Nie oznacza to jednak, że powinnaś podniszczony sweter czy bluzkę od razu spisywać na straty. Zwłaszcza jeśli to jeden z twoich ulubionych ciuchów i nosisz go naprawdę często. Zmechacone ubrania nadal mogą wyglądać, jak nowe!
fot. Sposób na zmechacone ubrania: golarka do ubrań/Adobe Stock, Evelien
Zmechacone ubrania a golarka
Golarka do ubrań to niewielkie urządzenie wyposażone w ostrza oraz pojemnik na "skulkowane" fragmenty materiału. Koszt tego urządzenia nie jest wysoki (10-30 zł), a dzięki temu zmechacony ciuch szybko „ogolisz” z nieestetycznych supełków.
Zmechacone ubrania usuniesz w kilka lub kilkanaście minut. Golarka jest bezpieczna nawet dla bardzo delikatnych tkanin i nie ma mowy o żadnym zahaczeniu, zaciągnięciu materiału, etc.
Zmechacone ubrania a maszynka do golenia
Jeśli nie masz profesjonalnej golarki do ubrań, możesz ostrożnie usunąć zmechacenia przy pomocy zwykłej maszynki do golenia. Najlepiej sprawdzą się te najprostsze, klasyczne - bez paska nawilżającego.
Musisz być jednak bardzo ostrożna, aby niechcący nie przeciąć tkaniny. Lepiej użyć maszynki, która jest już nieco tępa. Najlepsza będzie taka, której już używałaś do golenia - dokładnie ją umyj, osusz i sprawdź, czy nie ma zardzewień. Po usunięciu zmechaceń z ubrania po prostu wyrzuć maszynkę.
Pumeks na zmechacone ubrania
Kolejnym domowym sposobem na zmechacone ubrania jest delikatny pumeks oraz stare rajstopy. Zastosuj pumeks, ale oczywiście nie bezpośrednio na materiał. Zabezpiecz kostkę starymi rajstopami i dopiero wtedy pocieraj zmechacone ubranie.
Pumeks to bezpieczniejsza metoda niż maszynka jednorazowa. Trudniej w ten sposób zrobić dziury, choć także należy uważać, aby przypadkiem nie zaciągnąć delikatnych materiałów.
fot. Zmechacone ubrania/Adobe Stock, Evelien
Pierwotna treść artykułu została opublikowana 11.09.2014.
Czytaj także:Co robić, gdy pralka brudzi pranie?Jak wyczyścić dywan domowym sposobem?Jak usunąć plamy ze szminki?