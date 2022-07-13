Zmechacone ubrania wyglądają nieestetycznie, nawet wtedy gdy są czyste i nie posiadają zagnieceń. Nawet jeśli ubranie jest dobrej jakości, mogą się na nim pojawić brzydkie zmechacenia w postaci kuleczek. Oczywiście te "kulki" możesz po prostu wyskubać palcami - to najbezpieczniejsza metoda, jednak zazwyczaj dość żmudna. Znamy inne sposoby na to, by naprawić zmechacone ubrania.

Spis treści:

Zmechacenia na ubraniach zazwyczaj pojawiają się znikąd, często już po pierwszym noszeniu. Powstają często na naturalnych materiałach i tworzą się samoistnie. Zazwyczaj dzieje się tak na skutek pocierania o siebie rękawów, siadania, noszenia torebki, która przesuwa się np. po swetrze.

Nie oznacza to jednak, że powinnaś podniszczony sweter czy bluzkę od razu spisywać na straty. Zwłaszcza jeśli to jeden z twoich ulubionych ciuchów i nosisz go naprawdę często. Zmechacone ubrania nadal mogą wyglądać, jak nowe!

fot. Sposób na zmechacone ubrania: golarka do ubrań/Adobe Stock, Evelien

Golarka do ubrań to niewielkie urządzenie wyposażone w ostrza oraz pojemnik na "skulkowane" fragmenty materiału. Koszt tego urządzenia nie jest wysoki (10-30 zł), a dzięki temu zmechacony ciuch szybko „ogolisz” z nieestetycznych supełków.

Zmechacone ubrania usuniesz w kilka lub kilkanaście minut. Golarka jest bezpieczna nawet dla bardzo delikatnych tkanin i nie ma mowy o żadnym zahaczeniu, zaciągnięciu materiału, etc.

Jeśli nie masz profesjonalnej golarki do ubrań, możesz ostrożnie usunąć zmechacenia przy pomocy zwykłej maszynki do golenia. Najlepiej sprawdzą się te najprostsze, klasyczne - bez paska nawilżającego.

Musisz być jednak bardzo ostrożna, aby niechcący nie przeciąć tkaniny. Lepiej użyć maszynki, która jest już nieco tępa. Najlepsza będzie taka, której już używałaś do golenia - dokładnie ją umyj, osusz i sprawdź, czy nie ma zardzewień. Po usunięciu zmechaceń z ubrania po prostu wyrzuć maszynkę.

Kolejnym domowym sposobem na zmechacone ubrania jest delikatny pumeks oraz stare rajstopy. Zastosuj pumeks, ale oczywiście nie bezpośrednio na materiał. Zabezpiecz kostkę starymi rajstopami i dopiero wtedy pocieraj zmechacone ubranie.

Pumeks to bezpieczniejsza metoda niż maszynka jednorazowa. Trudniej w ten sposób zrobić dziury, choć także należy uważać, aby przypadkiem nie zaciągnąć delikatnych materiałów.

fot. Zmechacone ubrania/Adobe Stock, Evelien

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 11.09.2014.

