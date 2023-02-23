Aby pozbyć się rybika cukrowego, konieczne jest użycie np. lawendy czy cytryny. Możesz kupić też kwas borowy na rybiki, ale przede wszystkim zapobiegaj ich pojawieniu się: radzimy, jak sprawić, by rybiki w domu były bardzo rzadkim gościem.

Rybiki cukrowe to bezskrzydłe owady pokryte charakterystyczną srebrną łuską. Mają długość ok. 11 mm. Posiadają czułki o brązowo-pomarańczowej barwie, które sięgają nawet centymetra. Rybik cukrowy porusza się bardzo szybko, jest zwinny i ma naturę uciekiniera: zapalone światło i ruch spowodują, że skryje się ciemnych zakamarkach pomieszczenia. Rybiki cukrowe żyją i rozmnażają się tam, gdzie jest ciepło, ciemno i wilgotno. Najczęściej są to kuchenne zakamarki, rogi w łazience czy przestrzeń pod wanną. Uwielbiają też miejsca, w które odstawiasz wilgotnego mopa.

Znajdziesz te robaki w łazienkach, spiżarniach, ale także w pokojach, które są niewietrzone lub zawilgocone. Rybiki garną się do cukrów/skrobi oraz celulozy, więc często można spotkać je w kuchennych szafkach albo w miejscu, gdzie przechowujesz papier toaletowy. Mogą wychodzić bardzo wysoko, także chodzić po ścianach i suficie.

Rozprawienie się z nim i wymaga kilku domowych sposobów na rybiki i gruntownego sprzątania. Długość życia rybika cukrowego wynosi maksymalnie 4 lata, choć w sprzyjających warunkach może żyć nawet 2 razy dłużej, więc nie ignoruj pojawienia się rybików w domu.

fot. Rybiki cukrowe/Adobe Stock, jorgee

Czy rybik cukrowy jest szkodliwy dla ludzi?

Rybiki cukrowe nie przenoszą chorób ani bakterii, zatem nie są groźne dla ludzi, nieszczególnie dają też o sobie znać. Rybiki łazienkowe czy kuchenne potrafią miesiącami ukrywać się i żywić resztkami tego, co znajdą na podłodze, blacie, wannie.

Rybiki nie gryzą ubrań ani nie robią w nich dziur. W zasadzie nie są szkodnikami, ale są nieestetyczne i szybko się rozmnażają, dlatego warto pozbyć się ich, kiedy jeszcze nie masz w domu istnej plagi.

Co ciekawe, obecność rybików to w wielu przypadkach efekt niesumiennych porządków. I nie będzie to przesadą, bo jeśli dbasz o czystość i na bieżąco ścierasz kurz, a przy tym nie dopuszczasz do sytuacji, w której w fugach i na podłodze zalega woda po kąpieli, raczej nie znajdziesz ich w swoim domu.

Walka z rybikami nie musi być tak uciążliwa, jak ta, którą prowadzimy, aby pozbyć się prusaków. Rybiki cukrowe to wprawieni biegacze, a ich słabością są wspomniane cukry. Jeśli zastanawiasz się, jak pozbyć się rybików domowymi sposobami bez użycia środków chemicznych, możesz wykorzystać ich zachłanność. Jeśli nie chcesz walczyć z rybikami samodzielnie, możesz też kupić gotowy preparat w sprayu lub pułapkę na rybiki.

Pułapka na rybiki cukrowe



Bardzo skutecznym sposobem zwalczania tych robaków w domu jest stworzenie bardzo prostej pułapki przy użyciu cukru oraz kawałka chleba.

Jak zrobić pułapkę na rybiki:

Przygotuj słoik i oklej go taśmą, tak by struktura była nierówna. Warto, by miała matową powierzchnię, wówczas rybiki z łatwością będą się po niej wspinać. Na dno słoika wsyp cukier i włóż kawałek chleba. Rybiki wejdą do środka słoika, ale nie zdołają wyjść po gładkich ściankach wewnętrznych. Złapane w pułapkę rybiki łazienkowe możesz wypuścić na wolność.

Kwas borowy na rybiki

Innym sposobem na to, jak pozbyć się rybików z łazienki, jest pułapka z kwasu borowego. To równie szybki sposób, jak metoda z cukrem i chlebem

Jeśli chcesz wytruć rybiki, wymieszaj kwas borowy z cukrem pudrem. Rozpuszczonym kwasem w wodzie możesz też przetrzeć płytki. Pamiętaj jednak, że kwas borowy jest trujący także dla zwierząt i ludzi, więc nie stosuj go, jeśli w domu są dzieci lub zwierzęta domowe.

fot. Jak się pozbyć rybików cukrowych/Adobe Stock, Jorge

Ocet na rybiki cukrowe

Ocet to kolejny domowy sposób jak pozbyć się rybików: ocet odstrasza robactwo. Nasza receptura to mieszanka kilku składników, których rybiki wprost nie cierpią.

Do butelki ze spryskiwaczem wlej szklankę octu. Dodaj olejek lawendowy i rozmarynowy (kilka kropel). Powierzchnię łazienki spryskaj sprejem.

Soda oczyszczona na rybiki

Soda oczyszczona ma liczne właściwości, np. wybielające czy czyszczące. Warto ją stosować do czyszczenia łazienki jako element walki z rybikami. Możesz też ją „aromatyzować”, np. rozmarynem czy sproszkowanym liściem laurowym.

Proszek do pieczenia na rybiki

Proszek do pieczenia jest dla rybików trucizną. Jeśli chcesz się ich skutecznie pozbyć, rozsyp odrobinę w szczelinach, rogach i trudno dostępnych zakamarkach. Wymieniaj co kilka dni. Rybiki powinny po jakimś czasie przestać się pojawiać.

Pamiętaj jednak, że ta metoda także nie jest polecana, jeśli masz w domu małe dzieci albo zwierzęta. Proszek do pieczenia może także dla nich okazać się niebezpieczny.

Cytryna na rybiki łazienkowe

Gniazdo rybików może pojawić się w kątach łazienki, rzadko sprzątanych szafkach. Biegające po ścianach i fugach zwinne robaki są zniechęcającym widokiem, dlatego, aby uniemożliwić im żywot w łazience, warto połówką cytryny (sokiem) pokryć płytki. To proces mozolny, ale jest prawdopodobne, że wstrzymasz ich ekspansję.

Cynamon na rybiki

Ostre przyprawy oraz te intensywne, np. cynamon, mogą skutecznie zniechęcić rybiki w kuchni od docierania do niektórych szafek. Cynamon rozstawiony przy np. mąkach czy cukrze sprawi, że ochronisz produkty.

Cynamon na rybiki to tani i dobry domowy sposób. Zobacz, jak go stosować, aby rybiki wyniosły się z twojego domu

Zioła na rybiki

Rozmaryn czy lawenda mają intensywny, odstraszający owady zapach, który może pomóc w zwalczaniu rybików w domu.

Lawendę w doniczce umieść w kuchni.

Sprawdź, jak suszyć lawendę. Kwiaty lawendy wysusz, zrób zawieszkę DIY z lawendy i włóż do szafek. Podobnie możesz zrobić z rozmarynem.

Dbaj o pranie

Jeśli jeszcze nie masz rybików, postaraj się ich nie zapraszać. Nie wkładaj mokrych ubrań do kosza na pranie, wietrz łazienkę po kąpieli, wycieraj pralkę - w przeciwnym razie rybiki mogą potraktować tropikalny klimat jako zaproszenie do koegzystencji.

Sprzątanie łazienki

Rybiki pojawiają się tam, gdzie nawarstwiają się warstwy kurzu, jest wilgotno i panuje nieład. Lubią miejsca zapomniane przez człowieka (jeśli chodzi o sprzątanie), gniazda mogą pojawić się w zakamarkach rzadko porządkowanych szafek. Konieczna jest rutyna sprzątania.

Wietrz pomieszczenia

Nie dopuść do nadmiaru wilgoci w domu. Najczęściej spotyka się rybiki w łazienkach, bowiem nie mają one okien i możliwość ich wentylowania jest utrudniona. Może pomóc nawet zwykły wentylator. Jeśli mimo wszystko masz problem z wilgocią w łazience, zainwestuj w pochłaniacz wilgoci.

