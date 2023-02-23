Rybiki cukrowe: domowe sposoby i proste tricki na to, jak się ich pozbyć. Skąd się biorą rybiki i jak z nimi walczyć?
Rybiki cukrowe inaczej zwane srebrzykami to niewielkie insekty, które często pojawiają się w łazience lub kuchni. Lubią wilgotne i ciemne miejsca, ale mogą "wędrować" po całym domu. Chętnie chowają się w rogach i zakamarkach. Są płochliwe i bardzo szybkie, ale możesz je zwalczyć domowymi sposobami.
Aby pozbyć się rybika cukrowego, konieczne jest użycie np. lawendy czy cytryny. Możesz kupić też kwas borowy na rybiki, ale przede wszystkim zapobiegaj ich pojawieniu się: radzimy, jak sprawić, by rybiki w domu były bardzo rzadkim gościem.
Spis treści:
Jak wygląda rybik cukrowy?
Rybiki cukrowe to bezskrzydłe owady pokryte charakterystyczną srebrną łuską. Mają długość ok. 11 mm. Posiadają czułki o brązowo-pomarańczowej barwie, które sięgają nawet centymetra. Rybik cukrowy porusza się bardzo szybko, jest zwinny i ma naturę uciekiniera: zapalone światło i ruch spowodują, że skryje się ciemnych zakamarkach pomieszczenia. Rybiki cukrowe żyją i rozmnażają się tam, gdzie jest ciepło, ciemno i wilgotno. Najczęściej są to kuchenne zakamarki, rogi w łazience czy przestrzeń pod wanną. Uwielbiają też miejsca, w które odstawiasz wilgotnego mopa.
Znajdziesz te robaki w łazienkach, spiżarniach, ale także w pokojach, które są niewietrzone lub zawilgocone. Rybiki garną się do cukrów/skrobi oraz celulozy, więc często można spotkać je w kuchennych szafkach albo w miejscu, gdzie przechowujesz papier toaletowy. Mogą wychodzić bardzo wysoko, także chodzić po ścianach i suficie.
Rozprawienie się z nim i wymaga kilku domowych sposobów na rybiki i gruntownego sprzątania. Długość życia rybika cukrowego wynosi maksymalnie 4 lata, choć w sprzyjających warunkach może żyć nawet 2 razy dłużej, więc nie ignoruj pojawienia się rybików w domu.
Czy rybik cukrowy jest szkodliwy dla ludzi?
Rybiki cukrowe nie przenoszą chorób ani bakterii, zatem nie są groźne dla ludzi, nieszczególnie dają też o sobie znać. Rybiki łazienkowe czy kuchenne potrafią miesiącami ukrywać się i żywić resztkami tego, co znajdą na podłodze, blacie, wannie.
Rybiki nie gryzą ubrań ani nie robią w nich dziur. W zasadzie nie są szkodnikami, ale są nieestetyczne i szybko się rozmnażają, dlatego warto pozbyć się ich, kiedy jeszcze nie masz w domu istnej plagi.
Co ciekawe, obecność rybików to w wielu przypadkach efekt niesumiennych porządków. I nie będzie to przesadą, bo jeśli dbasz o czystość i na bieżąco ścierasz kurz, a przy tym nie dopuszczasz do sytuacji, w której w fugach i na podłodze zalega woda po kąpieli, raczej nie znajdziesz ich w swoim domu.
Jak pozbyć się rybika cukrowego?
Walka z rybikami nie musi być tak uciążliwa, jak ta, którą prowadzimy, aby pozbyć się prusaków. Rybiki cukrowe to wprawieni biegacze, a ich słabością są wspomniane cukry. Jeśli zastanawiasz się, jak pozbyć się rybików domowymi sposobami bez użycia środków chemicznych, możesz wykorzystać ich zachłanność. Jeśli nie chcesz walczyć z rybikami samodzielnie, możesz też kupić gotowy preparat w sprayu lub pułapkę na rybiki.
Pułapka na rybiki cukrowe
Bardzo skutecznym sposobem zwalczania tych robaków w domu jest stworzenie bardzo prostej pułapki przy użyciu cukru oraz kawałka chleba.
Jak zrobić pułapkę na rybiki:
- Przygotuj słoik i oklej go taśmą, tak by struktura była nierówna. Warto, by miała matową powierzchnię, wówczas rybiki z łatwością będą się po niej wspinać.
- Na dno słoika wsyp cukier i włóż kawałek chleba.
- Rybiki wejdą do środka słoika, ale nie zdołają wyjść po gładkich ściankach wewnętrznych.
- Złapane w pułapkę rybiki łazienkowe możesz wypuścić na wolność.
Kwas borowy na rybiki
Innym sposobem na to, jak pozbyć się rybików z łazienki, jest pułapka z kwasu borowego. To równie szybki sposób, jak metoda z cukrem i chlebem
- Jeśli chcesz wytruć rybiki, wymieszaj kwas borowy z cukrem pudrem.
- Rozpuszczonym kwasem w wodzie możesz też przetrzeć płytki. Pamiętaj jednak, że kwas borowy jest trujący także dla zwierząt i ludzi, więc nie stosuj go, jeśli w domu są dzieci lub zwierzęta domowe.
Ocet na rybiki cukrowe
Ocet to kolejny domowy sposób jak pozbyć się rybików: ocet odstrasza robactwo. Nasza receptura to mieszanka kilku składników, których rybiki wprost nie cierpią.
- Do butelki ze spryskiwaczem wlej szklankę octu.
- Dodaj olejek lawendowy i rozmarynowy (kilka kropel).
- Powierzchnię łazienki spryskaj sprejem.
Soda oczyszczona na rybiki
Soda oczyszczona ma liczne właściwości, np. wybielające czy czyszczące. Warto ją stosować do czyszczenia łazienki jako element walki z rybikami. Możesz też ją „aromatyzować”, np. rozmarynem czy sproszkowanym liściem laurowym.
Proszek do pieczenia na rybiki
Proszek do pieczenia jest dla rybików trucizną. Jeśli chcesz się ich skutecznie pozbyć, rozsyp odrobinę w szczelinach, rogach i trudno dostępnych zakamarkach. Wymieniaj co kilka dni. Rybiki powinny po jakimś czasie przestać się pojawiać.
Pamiętaj jednak, że ta metoda także nie jest polecana, jeśli masz w domu małe dzieci albo zwierzęta. Proszek do pieczenia może także dla nich okazać się niebezpieczny.
Cytryna na rybiki łazienkowe
Gniazdo rybików może pojawić się w kątach łazienki, rzadko sprzątanych szafkach. Biegające po ścianach i fugach zwinne robaki są zniechęcającym widokiem, dlatego, aby uniemożliwić im żywot w łazience, warto połówką cytryny (sokiem) pokryć płytki. To proces mozolny, ale jest prawdopodobne, że wstrzymasz ich ekspansję.
Cynamon na rybiki
Ostre przyprawy oraz te intensywne, np. cynamon, mogą skutecznie zniechęcić rybiki w kuchni od docierania do niektórych szafek. Cynamon rozstawiony przy np. mąkach czy cukrze sprawi, że ochronisz produkty.
Cynamon na rybiki to tani i dobry domowy sposób. Zobacz, jak go stosować, aby rybiki wyniosły się z twojego domu
Zioła na rybiki
Rozmaryn czy lawenda mają intensywny, odstraszający owady zapach, który może pomóc w zwalczaniu rybików w domu.
- Lawendę w doniczce umieść w kuchni.
- Sprawdź, jak suszyć lawendę. Kwiaty lawendy wysusz, zrób zawieszkę DIY z lawendy i włóż do szafek. Podobnie możesz zrobić z rozmarynem.
Jak zapobiec rybikom w domu?
Dbaj o pranie
Jeśli jeszcze nie masz rybików, postaraj się ich nie zapraszać. Nie wkładaj mokrych ubrań do kosza na pranie, wietrz łazienkę po kąpieli, wycieraj pralkę - w przeciwnym razie rybiki mogą potraktować tropikalny klimat jako zaproszenie do koegzystencji.
Sprzątanie łazienki
Rybiki pojawiają się tam, gdzie nawarstwiają się warstwy kurzu, jest wilgotno i panuje nieład. Lubią miejsca zapomniane przez człowieka (jeśli chodzi o sprzątanie), gniazda mogą pojawić się w zakamarkach rzadko porządkowanych szafek. Konieczna jest rutyna sprzątania.
Wietrz pomieszczenia
Nie dopuść do nadmiaru wilgoci w domu. Najczęściej spotyka się rybiki w łazienkach, bowiem nie mają one okien i możliwość ich wentylowania jest utrudniona. Może pomóc nawet zwykły wentylator. Jeśli mimo wszystko masz problem z wilgocią w łazience, zainwestuj w pochłaniacz wilgoci.
Tekst na podstawie artykułu Beaty Jasiny-Wojtalak. Pierwotnie opublikowany 04.12.2019.
