Czyste, pachnące i świeże firany są czymś, co odmienia wygląd całego pomieszczenia. Pranie firan to nie tylko kwestia estetyki, ale też zdrowia, ponieważ osadzają się na nich pyłki i zanieczyszczenia, które są dokuczliwe dla alergików.

Skuteczny domowy środek, który dokładnie czyści i rozjaśnia firany, jest prawie w każdej kuchni. Nie tylko jest łagodny dla tkanin, ale też skutecznie wywabia żółte plamy.

Soda oczyszczona do prania firan – działanie

Sodę oczyszczoną można używać zarówno do prania firanek w pralce, jak i prania ręcznego.

Pranie firan w wodzie z sodą ma wiele zalet:

jest to środek delikatny i bezpieczny dla tkanin,

soda zmiękcza wodę, dzięki czemu chroni materiał i zwiększa skuteczność działania detergentu,

soda pomaga usunąć brzydki zapach,

ma działanie wybielające firanki,

jest to rozwiązanie tanie i ekologiczne.

Zawsze sprawdź wcześniej metkę, aby nie uszkodzić materiału podczas prania. Niektóre firany, np. z tiulu, woalu, organzy, koronkowe lub ręcznie haftowane, należy prać ręcznie. Nowoczesne pralki posiadają program prania delikatnych tkanin, który powinien sprostać wymaganiom większości firanek.

Pranie i wybielanie firanek sodą oczyszczoną – jaką proporcję zastosować?

Firanki najpierw trzeba namoczyć w wodzie z sodą. Zabieg ten rozmiękczy brud i ułatwi jego wypłukanie. Aby ten sposób był skuteczny, kluczowa jest właściwa proporcja sody i wody. Wystarczy dosypać sodę oczyszczoną do wody w proporcji 4-5 łyżek na 1 l wody.

Po kilkunastu godzinach moczenia firanki włóż do pralki, dosyp pół szklanki sody do bębna lub do przegródki na proszek, następnie uruchom program dla delikatnych tkanin.

Czy soda oczyszczona niszczy firany? Do jakich tkanin jest polecana?

Soda oczyszczona jest łagodna dla tkanin i nie niszczy ich. Jest też bezpieczną alternatywą dla wybielacza, który działa bardziej intensywnie.

Delikatne tkaniny, takie jak firanki, łatwo się gniotą, dlatego aby temu zapobiegać podczas prania wykorzystaj kilka prostych wskazówek:

Składaj firany w kostkę i umieszczaj je w specjalnym worku.

Ustaw wirowanie na jak najmniejsze obroty.

Stosuj program do delikatnych tkanin.

Wyjmij firany od razu po upraniu i rozwieś jeszcze mokre – rozprostują się pod wpływem własnego ciężaru.

Podobne właściwości do sody oczyszczonej w przypadku prania firan ma proszek do pieczenia, sól kuchenna, a także woda z octem lub sokiem z cytryny.

