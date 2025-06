Peonie to jedne z najpiękniejszych kwiatów ciętych. Ich bujne, pełne kwiatostany i delikatny zapach sprawiają, że są chętnie wybierane do bukietów. Jednak jednym z wyzwań jest to, że dość szybko w wazonie przekwitają i mogą zwiędnąć już po kilku dniach. Jeśli chcesz, by twój bukiet piwonii stał w wazonie jak najdłużej, poza odżywką do piwonii z domowych składników, warto zastosować kilka sprawdzonych trików.

Reklama

3 ważne sprawy przed wstawieniem peonii do wazonu

Zanim ułożysz bukiet z peonii w wazonie, zwróć uwagę na kilka ważnych rzeczy, od których zależy trwałość kwiatów.

Wybierz odpowiedni moment cięcia

Najważniejsze, by peonie ściąć w odpowiednim stadium rozwoju pąków. Najlepiej, jeśli na łodygach są pełne i duże pąki, ale jeszcze zaczęły się rozwijać. Wtedy piwonie otworzą się dopiero w wazonie i dłużej w nim postoją. Zbyt dojrzałe kwiaty szybko zaczną więdnąć.

Jeśli masz peonie we własnym ogrodzie, ty decydujesz o momencie ich ścięcia. Jeśli kupujesz kwiaty na bazarku, wybieraj właśnie te nierozwinięte. Kwiaty w pełnym rozkwicie wyglądają okazale, ale będą krócej stały w wazonie.

Przygotuj łodygi

Przed wstawieniem peonii do wazonu obetnij łodygi na ukos pod kątem około 45 stopni. Dzięki temu zwiększysz powierzchnię pobierania wody, co jest bardzo ważne dla długiego utrzymania świeżości kwiatów. Obcinaj łodygi pod bieżącą, chłodną wodą – to zapobiegnie wprowadzeniu powietrza do tkanek i poprawi nawodnienie kwiatów.

Usuń również wszystkie liście, które mogłyby znaleźć się pod powierzchnią wody w wazonie. „Utopione” w wodzie szybko się rozkładają, co sprzyja rozwojowi bakterii i przyspiesza psucie się kwiatów.

Wybierz i przygotuj wazon

Użyj czystego wazonu o odpowiedniej wielkości – nie powinien być ani za wąski, ani za szeroki. Zbyt ciasny ograniczy swobodę, a zbyt szeroki może powodować deformacje bukietu lub wynurzanie się łodyg z wody.

Przed wlaniem świeżej wody dokładnie umyj wazon, ponieważ resztki bakterii z poprzednich kwiatów mogą skrócić żywotność piwonii. Napełnij wazon świeżą, letnią wodą.

Do wazonu wybieraj jeszcze nierozwinięte pąki peonii, fot. Adobe Stock, Olha

3 rzeczy, jakie warto robić po wstawieniu peonii do wazonu

Poza przygotowaniem kwiatów przed włożeniem ich do wazonu, bardzo istotne dla ich trwałości jest też odpowiednie postępowanie z gotowym bukietem.

Wybierz miejsce dla kwiatów

Piwonie są wrażliwe na czynniki zewnętrzne. Nie stawiaj bukietu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu źródeł ciepła. Zbyt wysoka temperatura przyspiesza więdnięcie kwiatów. Najlepiej, by wazon stał w chłodniejszym, dobrze wentylowanym miejscu, ale bez przeciągów.

Unikaj też umieszczania peonii blisko owoców, zwłaszcza tych dojrzałych, zwłaszcza bananów czy jabłek, ponieważ wydzielają one substancje przyspieszające starzenie się roślin ciętych.

Codzienna pielęgnacja

Codziennie usuwaj zwiędłe lub pożółkłe płatki i liście z kwiatów, aby bukiet wyglądał świeżo i by zapobiegać rozwojowi pleśni. Warto też co drugi dzień skracać końcówki łodyg o około 1–2 cm, aby ułatwić kwiatom pobieranie wody. Przy tej okazji zmieniaj wodę na świeżą.

Pamiętaj także, by kontrolować poziom wody w wazonie – piwonie łapczywie ją „piją”, a jej poziom szybko opada.

Delikatne obchodzenie się z kwiatami

Piwonie są dość delikatne, dlatego warto unikać potrząsania bukietem czy zbyt częstego zmieniania miejsca, w którym stoją. Każde niepotrzebne przestawianie wazonu może uszkodzić płatki lub łodygi, co skróci ich żywotność.

Czytaj także: