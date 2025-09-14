Gdy dni stają się chłodniejsze, liście opadają, a większość ogrodu szykuje się do zimowego snu, wrzosy i wrzośce wymagają szczególnej uwagi. Jesienna pielęgnacja to moment, w którym można albo zabezpieczyć rośliny przed zimą, albo przez pomyłkę sprawić, że kwitnienie kolejnego roku będzie słabe albo wcale się nie pojawi. Właściwe cięcie, podlewanie, ochrona gleby i osłona na zimę — to czynności, które mają największe znaczenie. Różnice między wrzosami a wrzoścami oznaczają, że to, co jest dobre dla jednych, może szkodzić drugim. Warto wiedzieć, którą roślinę masz, i postępować zgodnie z jej potrzebami.

Co to są wrzosy, a co to wrzośce?

Zanim przejdziemy do pielęgnacji, dobrze jest zrozumieć, że wrzosy i wrzośce to nie to samo, bo choć wyglądają podobnie i należą do tej samej rodziny wrzosowatych, mają różne wymagania.

Wrzosami nazywamy zwykle wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris) — rośliny o łuskowatych, drobnych liściach, z kwiatami kielichowatymi, kwitnące od połowy lata aż do października.

Natomiast wrzośce (rodzaj Erica) mają liście igiełkowate, kwiaty w kształcie dzbanuszków i kwitną przeważnie zimą lub wczesną wiosną (np. Erica carnea, Erica gracilis). Są to rośliny, które potrzebują innego traktowania w okresie jesiennym i zimowym.

Jesienna pielęgnacja wrzosów

W ramach pielęgnacji wrzosów jesienią przede wszystkim należy usunąć przekwitłe kwiatostany, ale nie przycinać za mocno pędów. Wrzosy lepiej zareagują, jeśli pozostawisz trochę starszych pędów, by ochrona przed mrozem była skuteczniejsza.

Gleba wokół wrzosów powinna być lekko zakwaszona (pH 3,5-5,5), przepuszczalna i dobrze zdrenowana – ważne, aby woda po deszczu nie zalegała w ziemi. Jeśli gleba jest gliniasta lub ciężka, warto przed zimą dosypać kwaśnego torfu albo wymieszać podłoże z piaskiem. Ściółka (np. z kory sosnowej) pomoże zachować wilgotność i ochroni korzenie przed mrozem.

Podlewanie wrzosów we wrześniu i październiku musi być umiarkowane — gleba nie powinna przeschnąć zupełnie, ale też nie może być przesiąknięta wodą.

Wrzosy w donicach są wrażliwe na zimno oraz podmuchy wiatru, dlatego donicę warto ustawić w osłoniętym miejscu, a podstawę okryć agrowłókniną lub obsypać korą.

W przypadku sadzenia nowych wrzosów — wrzesień-początek października to najlepszy czas, bo rośliny mają szansę ukorzenić się przed przymrozkami.

Jesienią nie nawoź mocno wrzosów. Nadmiar azotu może pobudzić delikatny wzrost, który później wymarza. Stosuj preparaty dla roślin kwasolubnych i rób to umiarkowanie.

Jesienna pielęgnacja wrzośców

Wrzośce kwitną wcześnie — często od lutego, czasem z końcem zimy — więc muszą zimę bez uszkodzeń. Jesień to czas na upewnienie się, że rośliny mają odpowiednie warunki: gleba powinna być kwaśna, próchniczna i dobrze przepuszczalna.

Również drenaż jest kluczowy, podobnie jak dla wrzosów. Jednak dla wrzośców szczególnie ważne jest, by pod koniec jesieni wyeliminować nadmiar wilgoci i zapewnić solidną osłonę dla korzeni, zwłaszcza u gatunków mniej mrozoodpornych.

Podlewanie wrzośców jesienią polega na utrzymaniu lekko wilgotnej gleby, ale bez przelania.

Wrzośce często uprawiane są w doniczkach lub skrzynkach, a wtedy okrycie na zimę, osłona przed wiatrem i przymrozkami, a także grubsza warstwa ściółki u podstawy mają duże znaczenie.

Wrzośce różnią się od wrzosów kwiatami, listkami i pielęgnacją, fot. Adobe Stock, Fleuronica

Kluczowe różnice w jesiennej pielęgnacji

Uwaga! Wrzośców nie przycina się jesienią! Tym różnią się od wrzosów. Przycinanie wrzośców wykonuje się po kwitnieniu, zwykle wiosną. Wtedy usuwa się też przekwitłe kwiaty i skraca pędy, żeby zachować zwarty pokrój roślin. Jesienne cięcie wrzośców osłabi roślinę przed zimą i pozbawi ja pąków, z których wiosną rozwinęłyby się kwiaty.

Wrzosy są bardziej odporne na mróz, szczególnie gdy rosną w gruncie. Wrzośce w donicach lub w mniej osłoniętych miejscach – mogą wymarzać, jeśli gleba lub korzenie nie są naprawdę dobrze zabezpieczone.

Gleba dla wrzośców musi być stale wilgotna, ale nie mokra — wrzosy lepiej tolerują krótkie przesuszenie podłoża.

