Nie musisz kupować drogiej chemii, żeby lawenda w ogrodzie wyglądała jak z katalogu. Znalazłam sposób, który działa od lat i kosztuje grosze. Wystarczy ocet jabłkowy i woda – tyle.

Ten domowy nawóz potrafi zdziałać cuda, ale tylko wtedy, gdy rozcieńczysz go we właściwej proporcji. Zobacz, jak go przygotować, kiedy stosować i czego unikać, żeby nie zaszkodzić roślinie.

Ocet jabłkowy – co daje lawendzie?

Ocet jabłkowy to nie tylko przyprawa do sałatek. Zawiera:

kwas octowy – działa delikatnie zakwaszająco na glebę i reguluje jej pH,

enzymy i bakterie pochodzenia naturalnego – wspierają mikroflorę glebową,

śladowe ilości potasu, magnezu i wapnia – wzmacniają system korzeniowy i poprawiają kwitnienie.

Lawenda rośnie najlepiej w glebie lekko zasadowej (pH ok. 6,5–7,5), ale krótki kontakt z lekko kwaśnym roztworem może pobudzić korzenie do lepszego pobierania składników odżywczych. Kluczem jest umiar.

Jak przygotować nawóz do lawendy z octu jabłkowego?

Składniki:

1 łyżka octu jabłkowego (naturalnego, niefiltrowanego, bez dodatków),

1 litr odstanej wody lub deszczówki (temperatura pokojowa).

Instrukcja:

Wlej wodę do konewki lub butelki z atomizerem. Dodaj ocet jabłkowy i dokładnie wymieszaj. Odstaw na 15 minut – jeśli używasz wody z kranu, pozwól chlorowi się ulotnić.

Ten prosty nawóz najlepiej zużyj od razu. Nie przechowuj go dłużej niż 24 godziny – z czasem może zmienić właściwości.

Nawóz do lawendy z octu jabłkowego to tani, naturalny sposób na bujne kwitnienie i zdrowy wygląd rośliny, fot. Adobe Stock, kirsten

Kiedy i jak podlewać lawendę takim nawozem?

Stosuj nawóz:

nie częściej niż raz na 2–3 tygodnie,

wiosną (marzec–maj) i latem (czerwiec–sierpień),

rano lub wieczorem – unikaj mocnego słońca i upału,

na wilgotną ziemię – nigdy nie podlewaj suchej gleby kwaśnym roztworem.

Jak podlewać?

Wlej bezpośrednio pod roślinę – nie lej po liściach ani kwiatach.

Na młode sadzonki użyj połowy porcji octu – 0,5 łyżki na litr.

Jeśli lawenda rośnie w donicy – ogranicz nawóz do 1 razu w miesiącu, żeby nie zaburzyć mikroflory.

Efekty stosowania octowego nawozu

Po 2–3 aplikacjach zauważysz różnicę. Oto co się może zmienić:

kwiaty będą liczniejsze, gęściej ułożone i bardziej intensywne kolorystycznie,

krzew szybciej się zagęści i nabierze ładnego kształtu,

liście staną się jędrniejsze, mniej podatne na żółknięcie i suszę,

zwiększy się odporność rośliny na choroby grzybowe – dzięki naturalnemu działaniu antybakteryjnemu octu.

Kiedy z octem uważać?

Nie stosuj tego nawozu:

jeśli gleba w twoim ogrodzie jest już kwaśna (np. pod borówki, hortensje),

w czasie suszy lub upałów – może dojść do poparzenia korzeni,

częściej niż co 2 tygodnie – zbyt kwaśna ziemia zablokuje dostęp do składników odżywczych,

na rośliny osłabione, świeżo przesadzone lub chore – lepiej poczekaj z dokarmianiem.

Zrób próbę pH gleby, jeśli nie jesteś pewna, jaki masz odczyn. Możesz użyć prostych pasków lakmusowych z apteki albo wykonać domowy test (o tym niżej).

Jak sprawdzić pH ziemi domowym sposobem?

Zrób szybki test:

Weź dwie próbki ziemi z różnych miejsc pod lawendą. Do jednej dolej 2 łyżki octu – jeśli się pieni, masz zasadową glebę. Do drugiej wsyp pół łyżeczki sody oczyszczonej i zalej wodą – jeśli się pieni, ziemia jest kwaśna.

Jeśli nie dzieje się nic – masz glebę o neutralnym pH. Wtedy nawóz z octem możesz stosować bez obaw, ale tylko okazjonalnie.

Alternatywy – czym jeszcze możesz dokarmić lawendę?

Jeśli chcesz urozmaicić nawożenie, stosuj zamiennie:

popiół drzewny – działa zasadowo, zawiera potas i wapń,

gnojówkę z pokrzyw – działa wzmacniająco, bogata w azot,

skorupki jaj – poprawiają strukturę gleby, powoli uwalniają wapń.

