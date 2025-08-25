Wiele osób odczuwa, że obecność roślin w otoczeniu poprawia ich nastrój i sprzyja relaksowi. Rośliny produkują tlen, oczyszczają powietrze i optymalizują wilgotność, przez co ich obecność jest postrzegana jako korzystna dla zdrowia, koncentracji i jakości snu. Ich kolor uspokaja, a sama roślinność stanowi piękny akcent estetyczny, który cieszy w każdych okolicznościach.

Posiadanie kwiatów w pomieszczeniach, w których spędzamy czas, nie tylko upiększa przestrzeń, ale także poprawia samopoczucie i jakość powietrza / Materiały prasowe

Zalety miniogrodu na poddaszu

Zagospodarowanie przestrzeni poddasza na pełne zieleni miejsce pracy lub relaksu wpływa korzystnie na naszą wydajność oraz ogólny stan psychofizyczny, ale niesie też szereg praktycznych możliwości aranżacyjnych, a i samym roślinom daje wiele dobrego.

Przede wszystkim we wnętrzach ze skosami dachowymi rośliny znajdują naturalne przytulne tło. Poddasze często jest przestrzenią o funkcji typowo odpoczynkowej lub z wydzielonym miejscem pracy, wówczas doniczki z roślinami nie przeszkadzają w codziennej komunikacji. Na poddaszach nie są też rzadkością łazienki, gdzie zieleń stanowi element wysoce pożądany ze względów estetycznych. Jeśli mamy taką możliwość, warto pomyśleć o nietypowych aranżacjach na przykład na schodkach przy ścianie kolankowej albo wykorzystując na potrzeby roślin elementy odsłoniętej więźby dachowej. Bluszcz czy milin bajecznie wyglądają pnąc się i zwieszając z takich konstrukcji.

Okno tarasowe FOP od FAKRO daje nowe możliwości aranżacji i wykorzystania dodatkowej, zewnętrznej przestrzeni na tarasie, która do tej pory była niedostępna / Materiały prasowe

Jakie rośliny sprawdzą się na poddaszu?

Pomieszczenia pod skosami dachowymi, ze względu na obecność okien połaciowych, są dobrze doświetlone, dlatego świetnie czują się tu lubiące słońce krzewy, sukulenty czy skrzydłokwiaty. W ciemniejszych zakątkach, dalej od okien, można postawić fikusa lub podwiesić donice z bluszczem bądź paprocią. Na przestronnych poddaszach chętnie rozgoszczą się rozłożyste monstery albo draceny.

Światło wpadające przez okna dachowe na poddaszu pomogą kwiatom ładnie się rozwinąć / Materiały prasowe

Zadbajmy o odpowiednie warunki

Aby nasze rośliny prawidłowo się rozwijały, rosły, kwitły i cieszyły oko, musimy im zapewnić sprzyjające warunki. Podstawowym wymaganiem jest oczywiście woda i światło. Podlewanie powinniśmy dostosować do indywidualnych wymagań danego gatunku, ale też do mikroklimatu panującego na poddaszu. Przykładowo zimą powietrze jest bardziej suche i rośliny mogą potrzebować więcej wody, latem z kolei, przy silniejszym nasłonecznieniu, trzeba zwrócić uwagę na to, aby nie spryskiwać rozgrzanych liści zimną wodą.

Jeśli chodzi o światło, to najwięcej wpuszczają go okna dachowe. Dzięki długiemu dostępowi do naturalnego światła słonecznego w ciągu dnia, zapewniony jest optymalny przebieg procesu fotosyntezy. Okna dachowe mają jeszcze inne zalety. Można je otworzyć lub uchylić do regularnego wietrzenia, posiadają też automatyczne nawiewniki. Przez regularne wietrzenie pomieszczeń odprowadzamy nadmiar wilgoci i zmniejszamy ryzyko rozwoju pleśni i zgnilizny korzeni, co bywa bolączką wielu domowych miniogródków. Jeśli marzysz o domowej dżungli dostosuj swoje okno do zwiększonego poziomu wilgotności, wybierając okna PVC lub drewniane, pokryte wodoodpornym lakierem poliuretanowym.

Okna dachowe GreenView zapewniają napływ optymalnej ilości świeżego i zdrowego powietrza, a zarazem nie wychładzają wnętrza / Materiały prasowe

Chrońmy przed przegrzaniem

Warto pamiętać, że słońce nie tylko doświetla, ale też nagrzewa. W słoneczne dni temperatura na poddaszu może być dla roślin za wysoka i zwiędną. Dlatego chrońmy je, stosując przesłony do okien dachowych. Przed upałem najlepiej chronią przesłony zewnętrzne, takie jak markizy lub rolety – markizy nie zaciemniają przy tym całkowicie wnętrza, pozostawiając kontakt wzrokowy z otoczeniem. Możemy też wspomóc się roletami wewnętrznymi.

Zadbane rośliny odwdzięczą się nam pięknym wyglądem i wieloma korzyściami prozdrowotnymi, a przy okazji pozwolą bez wychodzenia z domu cieszyć się wrodzoną przyjemnością obcowania z naturą.

