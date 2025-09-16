Wrzesień to często ostatni moment, by uzupełnić ogródek warzywny świeżą zieleniną jeszcze przed zimą. Owszem, wiele roślin już przestało rosnąć, ale są takie, które przy niskiej temperaturze radzą sobie bardzo dobrze i szybko wypuszczają liście. Jeśli wybierzesz właściwe odmiany i zapewnisz im trochę opieki — lekkie okrycie, dobrą ziemię — możesz mieć świeże warzywa jeszcze tej jesieni. Poniżej praktyczny poradnik.

Rzodkiewka

Warto wybrać odmiany późne, np. „Sopel Lodu”. Zasiana we wrześniu umożliwi zbiór pod koniec jesieni lub wczesną zimą, w zależności od pogody.

Przy sprzyjających warunkach – gleba umiarkowanie wilgotna, ochrona przed przymrozkami – plon liści i młodych rzodkiewek uzyskasz po około 25-40 dniach od siewu.

Rukola

Rukola to warzywo, które wyróżnia się tempem wzrostu — po wysianiu rośliny zwykle nadają się do zbioru już po 2-3 tygodniach od siewu, jeśli temperatura gleby jest odpowiednia.

Rukola dobrze znosi chłód i można siać ją późnym latem czy wczesną jesienią, by zebrać plon jeszcze tej samej jesieni, w ciepłe dni.

Roszponka

Roszponka wysiana we wrześniu rozwija się wolniej, ale jest jednym z warzyw odpornych na niskie temperatury. Siew jesienny jest możliwy od sierpnia do października – taka jesienna uprawa przetrwa zimę (jeśli nie ma silnych mrozów) i umożliwia zbiór liści późną jesienią, zimą (w łagodnych warunkach) lub wczesną wiosną.

Liście można zbierać już po 60-90 dniach od siewu, gdy rozetka osiągnie około 8-10 cm średnicy.

Sałata ozima

Sałata odmian ozimych lub zimowych posiana we wrześniu ma szansę wydać plon przed mrozem, zwłaszcza jeśli wybierzesz odmiany późne i osłonisz rośliny.

W cieplejszych regionach lub z pomocą agrowłókniny plon możesz uzyskać w 30-40 dni. W chłodniejszych — może to być późna jesień. Niektóre odmiany sałat zimowych rosną także w szklarni lub pod osłonami.

Sałatę ozima można siać i zbierać jeszcze jesienią, fot. Adobe Stock, Valerii Honcharuk

Komatsuna

Komatsuna, czyli japoński szpinak musztardowy, to warzywo o bardzo szybkim cyklu życiowym. Młode listki można zbierać już po około 3-4 tygodniach od siewu, a przy sprzyjających wiatrach nawet po 20-30 dniach.

Siew we wrześniu zapewni ci świeże listki, które będą ci smakować jeszcze tej jesieni, o ile temperatury nie spadną bardzo nisko, a rośliny są zabezpieczone przed przymrozkami. Komatsuna dobrze rośnie w ziemi i w donicach, toleruje częściowy cień.

Mizuna

Mizuna — japońska gorczyca — podobnie jak komatsuna ma krótki czas wzrostu. Po wysianiu liście mizuny mogą być zbierane już po 20-30 dniach, gdy osiągną odpowiednią wielkość.

W chłodniejszych warunkach wzrost może nieco spowolnić, ale jesienny siew często daje przed zimą smaczne, lekko pikantne zielone listki. Mizuna znosi chłód lepiej niż wiele sałat.

