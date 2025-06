Zapomnij o tujach. Ten krzew jest o niebo lepszy na żywopłot, odporny na suszę i pięknie zmienia kolory

Posadzenie pęcherznicy kalinolistnej to świetny pomysł na żywopłot zamiast tui. Stworzy zwartą roślinną ścianę, która spektakularnie się zmienia i cieszy oko przez cały rok. Do tego pęcherznica jest odporna na niesprzyjające warunki, suszę, słońce, choroby i szkodniki, a co więcej, jest łatwa w uprawie. Poznaj zalety tego krzewu oraz optymalne warunki.