Uwielbiasz hortensje, ale mimo starań twoje rośliny nie kwitną tak, jak powinny? Nie sięgaj od razu po drogie nawozy z ogrodniczych sklepów. Czasem najlepsze rozwiązania znajdziesz tam, gdzie się ich najmniej spodziewasz – w lodówce! Wystarczy, że przygotujesz specjalny nawóz z taniego produktu spożywczego, który nie tylko poprawi kondycję rośliny, ale też zadba o odpowiednie zakwaszenie gleby – a to klucz do sukcesu w uprawie hortensji.

Reklama

Zadbaj o potrzeby hortensji, żeby rosły bujnie i zdrowo

Pielęgnacja hortensji skupia się przede wszystkim na spełnieniu jej wymagań dotyczących gleby. Wybierz dla hortensji odpowiednie stanowisko – półcieniste, najlepiej pod koronami drzew lub przy ścianie domu, gdzie słońce dociera tylko rano lub późnym popołudniem. Zadbaj o żyzne, kwaśne podłoże o pH 5,0–6,0 – to absolutna podstawa dla udanej uprawy. Jeśli gleba w twoim ogrodzie jest zbyt zasadowa, hortensje będą miały trudności z pobieraniem składników odżywczych, co przełoży się na słabe kwitnienie i chlorozę liści (żółknięcie).

Pilnuj, żeby ziemia była stale wilgotna, ale nie mokra. Podlewaj rośliny regularnie, zwłaszcza podczas upałów. Pamiętaj też o ściółkowaniu – np. korą sosnową – co pomoże utrzymać odpowiednią wilgotność i zakwaszenie gleby.

Dobrze zadbana hortensja odwdzięczy się nie tylko większą ilością kwiatów, ale też intensywniejszym kolorem kwiatostanów.

Tani i skuteczny nawóz do hortensji z kefiru

Zamiast kupować drogie nawozy mineralne, sięgnij po kefir – produkt, który znajdziesz w każdym sklepie spożywczym. Kefir to naturalne źródło pożytecznych bakterii kwasu mlekowego, które:

poprawiają strukturę i żyzność gleby,

wspomagają rozwój systemu korzeniowego,

wzmacniają odporność roślin na choroby grzybowe i bakteryjne,

poprawiają przyswajanie takich pierwiastków jak fosfor, potas, żelazo i mangan.

Dzięki swoim właściwościom kefir wpływa na bujniejszy wzrost rośliny, intensywniejsze wybarwienie liści oraz obfitsze i trwalsze kwitnienie. Co ważne, kefir lekko zakwasza glebę, co dla hortensji jest ogromnym plusem.

Jak stosować kefir jako nawóz do hortensji

Przygotuj domowy nawóz w bardzo prosty sposób:

Odmierz 1 szklankę (ok. 250 ml) naturalnego kefiru. Wymieszaj go dokładnie z 5 litrami odstanej wody (najlepiej deszczówki lub przegotowanej). Podlewaj glebę wokół hortensji, unikając bezpośredniego polewania liści i kwiatów.

Jak często stosować?

W sezonie od kwietnia do końca sierpnia podlewaj hortensje tą mieszanką co dwa tygodnie. Jeśli gleba w twoim ogrodzie ma wyższe pH (jest bardziej zasadowa), zwiększ częstotliwość do co 10 dni.

Na co uważać?

Nie używaj kefiru smakowego ani słodzonego – musi być naturalny, bez dodatków.

Nie stosuj zbyt dużej ilości nawozu – nadmiar może prowadzić do przesadnego zakwaszenia gleby.

Jeśli roślina zacznie słabnąć lub liście zrobią się zbyt ciemne, ogranicz nawożenie.

Dzięki swoim właściwościom kefir wpływa na bujniejszy wzrost hortensji, Adobe Stock, gamjai

Efekty stosowania kefiru – kiedy się ich spodziewać

Jeśli będziesz konsekwentnie stosować domowy nawóz z kefiru, pierwsze efekty zobaczysz już po około 4–5 tygodniach. Najpierw roślina wypuści więcej nowych pędów i liści o intensywnym zielonym kolorze. W kolejnym etapie pojawią się liczniejsze pąki kwiatowe, a kwitnienie stanie się bardziej spektakularne.

Dzięki poprawie struktury gleby twoje hortensje będą też bardziej odporne na zmienne warunki atmosferyczne – lepiej przetrwają susze i silne opady deszczu.

Czym jeszcze możesz zasilić hortensje z kuchennych zapasów?

Jeśli nie masz kefiru, nie martw się – w kuchni znajdziesz także inne naturalne nawozy, które świetnie sprawdzą się w pielęgnacji hortensji:

Serwatka – dostarcza łatwo przyswajalnego wapnia i bakterii mlekowych.

Fusy z kawy – zakwaszają glebę i wzbogacają ją w azot (stosuj umiarkowanie).

Woda po gotowaniu ryżu – źródło skrobi i mikroelementów.

Rozcieńczony ocet jabłkowy – poprawia zakwaszenie gleby (1 łyżka na 5 litrów wody).

Skruszone skorupki jajek – dostarczają wapnia, szczególnie ważnego dla budowy tkanek roślinnych.

Czytaj także: