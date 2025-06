Psianka Rantonneta (Lycianthes rantonnetii) nazywana jest często „szafirową burzą”. Wszystko przez jej intrygujące, intensywne kwiatki w kolorze fioletowym lub niebieskofioletowym. To roślina, która idealnie sprawdzi się na nasłoneczniony balkon, ale trzeba pamiętać o jej regularnym podlewaniu i nawożeniu. Dzięki temu odwdzięczy się pięknym i obfitym kwitnieniem.

Jak wygląda Psianka Rantonneta?

To, co odróżnia psiankę od innych roślin to jej kwiaty, których pofalowane płatki mają intensywny szafirowy kolor, zaś sam środek zabarwiony jest na żółto. Niekiedy można spotkać się z odmianami wybarwionymi na biało czy różowo.

Roślinę o drobniutkich kwiatuszkach można z powodzeniem uprawiać na balkonie. Psianka jest bardzo rozłożysta, a kwiaty kształtem przypominają malutkie trąbki. Lancetowate liście są koloru ciemnozielonego. Często występuje także pod nazwą niebieskiego krzewu ziemniaczanego. Trzeba pamiętać o tym, że jest to doniczkowa roślina trująca. Należy szczególnie uważać na jej nasionka oraz owoce, które wyglądem przypominają małe pomidorki.

Psianka szafirowa to piękny kwiat na balkon

Postawiona na balkonie psianka będzie zdobiła go od wiosny aż do jesieni. To wdzięczna roślina, której kwitnienie rozpoczyna się już w maju bądź czerwcu i trwa nawet do października. To właśnie czyni ją szczególnie atrakcyjnym wyborem.

Oprócz pięknego wyglądu krzew ten lubi słoneczne stanowiska, ale osłonięte od wiatru. Pędy psianki z czasem drewnieją, ale można je znacznie skrócić i uformować niższy krzew lub pozostawić w formie drzewka - wyrośnie maksymalnie na 2 metry.

Psianka Rantonneta sprawdzi się na słoneczny balkon i będzie kwitła aż do jesieni, fot. Adobe Stock, Marc

Wymagania i uprawa „szafirowej burzy”

Ten fioletowy krzew balkonowy nie ma wygórowanych wymagań. Potrzebuje żyznej i przepuszczalnej gleby o odczynie obojętnym bądź lekko kwaśnym. W sezonie letnim należy pamiętać o jej regularnym podlewaniu i stosowaniu nawozu do roślin kwitnących.

Wiosenne cięcie może być zdecydowane, krzew rozgałęzia się i wypuszcza nowe pędy nawet, gdy jest skrócony o połowę. Psianka kwitnie na tegorocznych pędach. Jeśli zachodzi taka konieczność można przyciąć ją nawet latem, aby uzyskać pożądany kształt.

To roślina z Ameryki Łacińskiej wrażliwa na zimno i nieodporna na mróz, dlatego na czas zimowy należy przenieść ją do pomieszczenia i zapewnić jej temperaturę maksymalnie do 10 stopni Celsjusza.

