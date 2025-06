Fałszywa koniczynka to prawdziwa ozdoba parapetów, balkonów i ogrodów zimowych. Największe wrażenie robią jego liście - trójdzielne, głęboko bordowe lub prawie czarne, z lekkim metalicznym połyskiem. Bylinka wygląda efektownie przez cały sezon.

Reklama

W ciągu dnia jej liście się rozwijają, a wieczorem składają jak skrzydełka motyli. Najlepiej czuje się w doniczce i z powodzeniem może być uprawiana zarówno w domu, jak i na zewnątrz w cieplejszych miesiącach.

Gdzie warto postawić doniczkę z koniczynką?

Szczawik trójkątny doskonale prezentuje się w lekkich, dekoracyjnych doniczkach, szczególnie tych w jasnych lub kontrastujących kolorach, które podbijają barwę liści. Świetnie wygląda także w większych kompozycjach z roślinami o jasnozielonych lub srebrzystych liściach (sprawdzą się np. paprocie, pilea czy eukaliptus).

Można go też ustawić na tarasie lub balkonie - dopóki temperatury nie spadają poniżej 10 stopni, będzie cieszył oko przez wiele tygodni.

Szczawik trójkątny: stanowisko i podlewanie

Koniczynka to łatwa w uprawie bylina, ale ma pewne wymagania. Najlepiej rośnie w jasnym, ale rozproszonym świetle - zbyt ostre słońce może przypalać liście, a cień ogranicza ich intensywne wybarwienie. Idealnym miejscem będzie okno lub balkon wschodni albo zachodni. Podłoże powinno być lekkie, przepuszczalne, najlepiej z dodatkiem perlitu lub piasku. Dobrze sprawdza się też ziemia do roślin balkonowych z domieszką torfu.

Szczawik niestety ma duże potrzeby, jeśli chodzi o podlewanie. Lubi regularne nawadnianie i nie toleruje suszy, ale jednocześnie źle znosi zastój wody. Dobrze jest podlewać ją kiedy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. W okresie wegetacji warto zasilać szczawik co 2-3 tygodnie uniwersalnym nawozem do roślin kwitnących o obniżonej zawartości azotu, by nie osłabiać koloru liści.

Szczawik trójkątny (fałszywa koniczynka) ma dekoracyjne liście, które przypominają skrzydła motyla, fot. Adobe Stock, GreenThumbShots

Czy koniczynka jest mrozoodporna?

Większość bylin dobrze radzi sobie w niskich temperaturach, ale szczawik nie poradzi sobie zimą na zewnątrz. W domu i na zamykanym balkonie bez trudu przejdzie w stan spoczynku. Wówczas może zachować liście przez cały rok, ale zimą warto ograniczyć podlewanie i przestawić doniczkę w chłodniejsze miejsce (ok. 12-15 stopni).

Czasem liście zasychają, ale to naturalny proces. W takim przypadku warto wyjąć małe bulwki szczawiku z doniczki i przechować je w suchym torfie w chłodnym miejscu (np. w piwnicy) do wiosny.

Możesz także rozmnażać koniczynkę poprzez podział bulwek, najlepiej podczas przesadzania lub wiosennego wysadzania. Wystarczy rozdzielić je delikatnie i posadzić w nowym podłożu. Nowe koniczynki szybko się przyjmują i po kilku tygodniach zaczynają wypuszczać liście.

Czytaj także: