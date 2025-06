Nie ma bardziej popularnych i wdzięcznych kwiatów doniczkowych niż pelargonie. Miłośnicy ozdobnych balkonów cenią je za to, że są proste w uprawie, a ich okres kwitnienia jest naprawdę długi (bo przy odpowiedniej pielęgnacji pelargonie cieszą oczy pięknymi pąkami od maja aż do października).

Reklama

Aby ten stan trwał jak najdłużej zasil te wytrzymałe rośliny balkonowe domową mieszanką, którą przygotujesz z wody i listków laurowych. To mój patent na to, aby doniczki w całości pokryły się kwiatami, za który nie płacę ani gorsza. Po prostu sięgam do szafki kuchennej i wyciągam tę jedną przyprawę.

Nawóz z listków laurowych to domowy patent na obfite kwitnienie pelargonii

Chociaż liście laurowe kojarzą się przede wszystkim z przyprawą do zup, ich zastosowanie jest naprawdę szerokie. Można przygotować z nich wiele domowych naparów i nalewek oraz uprawiać w doniczkach. Można także zastosować liść laurowy na muszki owocówki albo przygotować z niego odżywczą miksturę do pelargonii.

Liść laurowy jako nawóz działa łagodnie, ale skutecznie. Zawierają w sobie wiele cennych składników (witaminę A oraz C, potas, fosfor, wapń i magnez), które wspierają wzrost pelargonii i pomagają w jej obfitszym kwitnieniu. Listki zalane wodą dostarczają niezbędnych witamin i składników mineralnych, dzięki czemu nawet zmęczone upałami rośliny będą mocniejsze, a ich kolor bardziej intensywny. Ta prosta mieszanka sprawi, że zachowają efektowny wygląd aż do jesieni.

Nawóz do pelargonii z liści laurowych sprawia, że pąki kwiatów pojawiają się szybciej, fot. Adobe Stock, svf74

Jak przygotować nawóz do pelargonii z liści laurowych?

Do stworzenia szybkiego nawozu, który poprawi kondycję pelargonii potrzebujesz tylko wody i liści laurowych. Jedyne o czym musisz pamiętać to trzymanie się odpowiednich proporcji. A oto prosta instrukcja krok po kroku:

Wlej do garnka 1,5 szklanki wody i wrzuć 4-5 listków laurowych. Gotuj całość przez kilka minut, a następnie odstaw wywar do ostygnięcia. Odcedź mieszankę i przelej do buteleczki.

Takim roztworem możesz podlewać doniczki z pelargonią raz na 10-14 dni. po takiej odżywce kwiaty będą rosły większe, a ich kolor będzie bardziej intensywny.

Czytaj także: