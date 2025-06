Bodziszek wspaniały (Geranium magnificum) to wieloletnia bylina, która zakwita fioletowymi kwiatami, które gromadzą się w gęste, zwarte skupiska. Można powiedzieć, że to naturalna tarcza, dzięki której ślimaki mają ograniczony dostęp do ogrodu. Wystarczy posadzić ją obok innych kwietnych rabat, by zyskać sprzymierzeńca w walce z tymi szkodnikami i uchronić się od szkód.

Bodziszek wspaniały pomoże pozbyć się ślimaków

Pozbycie się ślimaków z ogrodu nie jest prostym zadaniem, ale czasami to, co daje natura działa najskuteczniej. Tak z pewnością działa bodziszek wspaniały. Dzięki jego wyjątkowym właściwościom odstrasza mięczaki.

Wszystko dzięki specyficznej budowie tej byliny. Chodzi tu przede wszystkim o jej łodygi i liście, które pokryte są drobnymi włoskami. Szkodniki nie tolerują ich podobnie jak samego smaku tej rośliny. Dodatkowo dzięki temu, że wyrasta ona gęsto stanowi barierę dla ślimaków, które nie są w stanie przedostać się przez jej pędy.

Gdzie sadzić bodziszka?

Ze względu na jego zdolności do tamowania przejścia ślimakom tę łatwą w uprawie bylinę najlepiej posadzić w miejscu, które chcesz objąć ochroną. Sprawdzi się świetnie jako zabezpieczenie dla kwietnych rabat oraz warzywnych grządek. Bodziszek ma mocno rozkrzewiony pokrój a więc najlepiej sadzić go wzdłuż roślin, które mają być chronione przed szkodnikami.

Bodziszek wspaniały posadzony w ogrodzie odstrasza ślimaki i chroni inne rośliny i warzywa przed działaniem tych szkodników, fot. Adobe Stock, Gold Picture

Uprawa i pielęgnacja bodziszka wspaniałego

Jedną z niebywałych zalet bodziszka jest to, że potrafi wyrosnąć nawet na nieurodzajnej czy piaszczystej glebie. Oprócz tego jest to bylina miododajna, która przyciągnie do ogrodu pszczoły i inne pożyteczne owady.

Preferuje stanowiska słoneczne, ale poradzi sobie również w półcieniu, chociaż jego kwitnienie może nie być wówczas tak spektakularne. Bodziszek wspaniały wykazuje też wysoką odporność na choroby i jest mrozoodporny. Po zimie wypuszcza nowe pędy i nie potrzebuje specjalnych ochronnych zabiegów ani zabezpieczeń przed zimnem.

Ta wieloletnia bylina wyrasta szybko, zaś okres kwitnienie przypada na okres od czerwca do sierpnia. Najpopularniejszym kolorem kwiatów bodziszka wspaniałego jest fiolet, choć zdarzają się też odmiany czarne bądź pomarańczowe. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale okresowe przesuszenia nie będą dla tej byliny wielkim wyzwaniem.

