Pelargonie to jedne z najwdzięczniejszych roślin balkonowych. Kwitną obficie, długo i kolorowo, ale tylko wtedy, gdy mają wszystko, czego potrzebują. Jeśli szukasz sposobu, żeby wspomóc je bez chemii i za grosze – sięgnij do apteczki. Ten domowy trik z użyciem kilku kropel popularnego środka działa jak naturalny dopalacz. Latem przekonasz się, że było warto.

Pelargonie uwielbiają regularne zasilanie

Pelargonie – zarówno rabatowe, jak i bluszczolistne – są bardzo żarłoczne. Im więcej słońca i im bardziej intensywnie kwitną, tym więcej energii zużywają. Dlatego w okresie wegetacyjnym potrzebują nie tylko wody, ale też solidnego wsparcia w postaci nawozów. Bez tego szybko osłabną – zaczną zrzucać pąki, liście stracą kolor, a kwitnienie wyraźnie się przerzedzi.

Nie czekaj, aż roślina zacznie chorować. Już w maju zacznij działać, by pobudzić ją do wzrostu i zwiększyć jej odporność. Jeśli twoje pelargonie rosną w skrzynkach balkonowych lub donicach, pamiętaj też o właściwym drenażu – to zapobiegnie gniciu korzeni i pomoże im lepiej przyswajać składniki odżywcze.

Nawóz z jodyny do pelargonii – oto czego potrzebujesz

Ten domowy trik znały już nasze babcie. Jodyna, czyli alkoholowy roztwór jodu, znany głównie z zastosowań medycznych, ma także ciekawe właściwości wspierające wzrost roślin. Jod jako pierwiastek występuje naturalnie w glebie, ale w bardzo śladowych ilościach – a rośliny, szczególnie te rosnące w pojemnikach, szybko go wyczerpują.

Dlaczego warto dodać go do nawożenia pelargonii? Bo jod:

wzmacnia odporność roślin na choroby grzybowe,

poprawia strukturę i funkcjonowanie komórek roślinnych,

stymuluje rozwój systemu korzeniowego,

wspiera lepsze przyswajanie azotu z podłoża,

zwiększa produkcję chlorofilu, co przekłada się na intensywniejszy kolor liści.

Dzięki temu rośliny nie tylko wyglądają zdrowiej, ale też znacznie intensywniej kwitną. Efekty widać już po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Jeśli zaczniesz nawożenie w maju, pierwsze efekty zauważysz jeszcze przed końcem czerwca, fot. Adobe Stock, santiago silver

Jak przygotować nawóz z jodyny do pelargonii

To bardzo proste – wystarczy, że zastosujesz się do proporcji i zasad bezpieczeństwa:

Do 1 litra odstanej wody (najlepiej deszczówki albo przefiltrowanej kranówki) dodaj dokładnie 1 kroplę jodyny. Użyj pipety lub kroplomierza – to ważne, bo jodyna w nadmiarze może być toksyczna. Dobrze wymieszaj i odstaw na chwilę, by roztwór się ustabilizował. Podlewaj pelargonie bezpośrednio do podłoża – nie zraszaj liści ani kwiatów, bo jodyna może je uszkodzić. Stosuj raz na 2–3 tygodnie w sezonie od maja do końca lipca. Nie przekraczaj tej częstotliwości – roślina musi mieć czas na przyswojenie składników.

Najlepiej podlewaj rano, gdy podłoże nie jest przegrzane. Unikaj stosowania nawozu w upalne dni – wybierz pochmurne przedpołudnie albo dzień po deszczu.

Efekty? Szybko zauważysz różnicę

Jeśli zaczniesz nawożenie w maju, pierwsze efekty zauważysz jeszcze przed końcem czerwca. Pelargonie zaczną wypuszczać więcej pąków, liście nabiorą intensywnie zielonego koloru, a cała roślina stanie się bardziej zwarta i odporna. Nawóz z jodyny poprawia też ukorzenienie sadzonek – jeśli rozmnażasz pelargonie z pędów, możesz podlać młode rośliny tym samym roztworem (oczywiście w minimalnych ilościach).

Po dwóch miesiącach regularnego stosowania twój balkon będzie wyglądał jak wystawa w ogrodniczym centrum. I to bez żadnych sztucznych nawozów!

Co zamiast jodyny? Wypróbuj inne kuchenne nawozy

Jeśli nie masz jodyny albo chcesz urozmaicić nawożenie, sięgnij po inne kuchenne składniki. Oto kilka sprawdzonych alternatyw:

Fusy z kawy – lekko zakwaszają glebę, poprawiają jej strukturę i dostarczają azotu.

Woda po gotowaniu warzyw (niesolona!) – naturalne źródło mikroelementów, idealne jako „dolewka” co 7–10 dni.

Rozcieńczony sok z cytryny – zakwasza podłoże, ale stosuj ostrożnie, tylko przy zasadowej glebie.

Obierki z bananów – zawierają potas, który wspomaga kwitnienie. Możesz je zalać wodą i zostawić na 2–3 dni, a potem podlewać.

Drożdże spożywcze (świeże lub suszone) – rozpuszczone w wodzie pobudzają rozwój korzeni i wspierają mikroflorę gleby.

Stosuj je naprzemiennie, by nie przeciążać roślin jednym typem nawozu. Różnorodność mikroelementów to klucz do zdrowia i pięknego wyglądu pelargonii.

