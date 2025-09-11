Coraz więcej osób poszukuje kreatywnych i niedrogich sposobów na aranżację ogrodu lub tarasu. Meble z palet to rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, styl i niskie koszty realizacji. Dzięki temu poradnikowi dowiesz się, jak samodzielnie wykonać narożnik ogrodowy z europalet – bez potrzeby posiadania specjalistycznych narzędzi. To idealny projekt DIY na weekend!

Dlaczego warto zrobić narożnik z palet?

Narożnik z palet to świetna opcja dla osób ceniących oryginalność i ekologię. Po pierwsze, tworzenie mebli z recyklingowanych palet jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska. Po drugie, pozwala na oszczędności – jeden gotowy narożnik kupiony w sklepie może kosztować nawet kilka tysięcy złotych, podczas gdy samodzielnie wykonany projekt to wydatek kilkuset złotych.

Dodatkowym atutem jest możliwość pełnego dopasowania narożnika do dostępnej przestrzeni, stylu ogrodu i własnych potrzeb. Projekt DIY daje też ogromną satysfakcję – to nie tylko praktyczny mebel, ale także osobisty element aranżacyjny.

Jakie palety wybrać i gdzie je zdobyć?

Rodzaje palet i ich oznaczenia

Do budowy narożnika najlepiej wykorzystać standardowe palety typu EUR EPAL. Mają one wymiary 120 × 80 cm i są łatwo dostępne na rynku. Warto zwrócić uwagę na oznaczenia:

EPAL – certyfikowane palety europejskie o wysokiej wytrzymałości.

– certyfikowane palety europejskie o wysokiej wytrzymałości. HT (Heat Treated) – oznacza, że paleta została poddana obróbce cieplnej, bezpiecznej dla zdrowia i środowiska.

Unikaj palet oznaczonych MB (Methyl Bromide) – są one chemicznie traktowane i nie nadają się do kontaktu z ludźmi, zwłaszcza w środowisku domowym.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie

Wybieraj palety:

suche i wolne od pleśni,

bez pęknięć, gwoździ wystających elementów,

z możliwie gładką powierzchnią, co ograniczy potrzebę szlifowania.

Palety można zdobyć w hurtowniach, firmach transportowych, marketach budowlanych lub od prywatnych sprzedawców.

fot. Adobe Stock, vfhnb12

Narzędzia i materiały potrzebne do budowy narożnika

Lista niezbędnych narzędzi

Wkrętarka lub wiertarko-wkrętarka,

piła (najlepiej elektryczna),

młotek,

szlifierka lub papier ścierny,

kątownik i miarka,

ołówek.

Dodatkowe materiały i wyposażenie

Wkręty do drewna,

impregnat do drewna,

farba lub lakier (opcjonalnie),

poduszki ogrodowe lub materace,

kątowniki metalowe do wzmocnień,

klej do drewna (jeśli potrzebny).

Krok po kroku: budowa narożnika z palet

1. Przygotowanie palet

Dokładnie oczyść palety z brudu, kurzu i ewentualnych resztek drewna. Następnie przeszlifuj całą powierzchnię, szczególnie krawędzie i miejsca, gdzie drewno może powodować zadrapania. Użyj szlifierki lub papieru ściernego o ziarnistości P80–P120.

2. Projekt i wymiary konstrukcji

Określ dokładne wymiary narożnika, uwzględniając dostępne miejsce w ogrodzie. Najczęściej spotykana konfiguracja to narożnik w kształcie litery „L” składający się z 3–5 palet na część siedziskową i dodatkowych elementów na oparcia.

Przykładowe wymiary:

długość: 240 cm,

szerokość: 160 cm,

wysokość siedziska: ok. 40 cm (dwie palety jedna na drugiej),

głębokość siedziska: 80 cm.

3. Montaż podstawy i oparcia

Ułóż palety w odpowiedni kształt, sprawdź kąty i stabilność. Połącz je za pomocą wkrętów i metalowych kątowników. Jeśli chcesz dodać oparcie, użyj dodatkowych palet pociętych na odpowiednie elementy i zamocuj je pod kątem 90°.

4. Szlifowanie i impregnacja

Po złożeniu konstrukcji ponownie przeszlifuj całość. Następnie nanieś impregnat do drewna – najlepiej bezbarwny lub w kolorze dopasowanym do ogrodu. Można również pomalować palety farbą do drewna zewnętrzną lub olejem dekoracyjnym.

Jak wykończyć narożnik – poduszki, malowanie, styl

Dobór poduszek i tkanin

Do siedziska idealnie pasują poduszki ogrodowe o grubości 10–15 cm. Można kupić gotowe zestawy lub zamówić na wymiar. Pokrowce powinny być wodoodporne, odporne na promieniowanie UV i łatwe do czyszczenia.

Stylizowanie mebla – rustykalnie czy nowocześnie?

Możesz dobrać kolor palet i poduszek w zależności od stylu:

Rustykalny – naturalne drewno, lniane lub bawełniane pokrowce, dodatki z wikliny.

– naturalne drewno, lniane lub bawełniane pokrowce, dodatki z wikliny. Nowoczesny – białe lub czarne palety, geometryczne kształty, kontrastowe poduszki.

Jak pielęgnować narożnik z palet przez cały sezon?

Zabezpieczenie przed wilgocią i pleśnią

Palety, mimo impregnacji, są podatne na wilgoć. Dlatego warto:

unikać bezpośredniego kontaktu z gruntem – stawiaj na płytkach lub nóżkach,

regularnie sprawdzać stan drewna,

co sezon ponownie nanieść impregnat.

Sezonowa konserwacja i przechowywanie

Na zimę najlepiej przenieść narożnik do suchego pomieszczenia lub przykryć go grubym pokrowcem wodoodpornym. Zdejmij poduszki i przechowuj je w domu.

Najczęstsze błędy przy budowie mebli z palet

Jak ich uniknąć i czego się wystrzegać

Nieoszlifowane palety – mogą prowadzić do skaleczeń.

– mogą prowadzić do skaleczeń. Zły dobór palet – wilgotne lub zagrzybione będą się szybko psuły.

– wilgotne lub zagrzybione będą się szybko psuły. Brak impregnacji – drewno bez zabezpieczenia chłonie wilgoć.

– drewno bez zabezpieczenia chłonie wilgoć. Niestała konstrukcja – niewłaściwie połączone palety mogą się rozpaść.

Inspiracje aranżacyjne – jak wkomponować narożnik w ogród?

Pomysły z wykorzystaniem roślin, oświetlenia i dodatków

Wkomponuj narożnik w zieloną strefę ogrodu – wśród krzewów lub pod drzewem.

Dodaj girlandy świetlne lub lampiony solarne.

Ustaw donice z trawami ozdobnymi lub ziołami wokół narożnika.

Użyj dywanu zewnętrznego, aby ocieplić przestrzeń wypoczynkową.

