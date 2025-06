Ten odporny na suszę krzew urośnie nawet pod drzewami. Najpierw zachwyca białymi pomponami, a potem czerwienią liści

Nie obawiasz się nowości w ogrodzie? Fotergilla większa to krzew, który wprowadzi do ogrodu coś zupełnie innego niż dotąd znałaś. Jego białe, pachnące pompony kwiatowe i jesienna feeria barw zrobią na tobie i sąsiadach ogromne wrażenie. Możesz go sadzić nawet pod koronami drzew, świetnie znosi też brak wody.