Ten nawóz z soli to naturalny booster dla roślin. Utoną w kwiatach, ale pamiętaj o 1 szczególe

Nawóz z soli może być skutecznym sposobem na bujne kwitnienie, owocowanie i wzrost roślin. Nie każda sól jednak nadaje się do nawożenia. Szczególnie polecana jest sól gorzka (sól Epsom). Sprawdź, jak przygotować nawóz z gorzkiej soli oraz jak go stosować i do których roślin się nadaje.