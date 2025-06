Obierki warzyw korzeniowych zawierają znaczne ilości potasu i fosforu, czyli pierwiastków, które stymulują kwitnienie. Ale zwykle we włoszczyźnie jest też kawałek pora i czasami te bardziej zielone, twarde części pora nie są używane w kuchni. Czy je też można wykorzystać do przygotowania nawozu do pelargonii? Sprawdź!

Dlaczego obierki są dobrym składnikiem do nawozu do pelargonii?

Zastanawiasz się, czym i jak nawozić pelargonie? Mamy dla ciebie propozycję. Obierki z marchwi, pietruszki i selera to wierzchnia warstwa warzyw korzeniowych, która jest bogata w składniki odżywcze i witaminy. To szalenie cenna odżywka, która może być wykorzystana do przygotowania nawozu do roślin kwitnących, w tym do pelargonii.

Z obierek do nawozu trafią:

potas – wspierający obfite kwitnienie,

– wspierający obfite kwitnienie, fosfor – wspomagający tworzenie się pąków,

– wspomagający tworzenie się pąków, azot – głównie wspiera części zielone kwiatów, zwiększając odporność roślin,

– głównie wspiera części zielone kwiatów, zwiększając odporność roślin, wapń i magnez – które wspomagają przyswajanie innych składników odżywczych,

– które wspomagają przyswajanie innych składników odżywczych, apiol – olejek eteryczny o delikatnym antyseptycznym działaniu, który może wspierać zdrowie gleby.

Jeśli chodzi o pora, to on także dostarcza mikroelementów spierających kwitnienie pelargonii, ale zawiera związki fitochemiczne, które użyte w nadmiarze mogą zahamować aktywność pożytecznych bakterii glebowych.

Dlatego por może stanowić jedynie niewielki dodatek do pozostałych obierek używanych do przygotowania nawozu do pelargonii. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby resztki pora wrzucać do kompostownika.

Przepisy na nawóz do pelargonii z obierek włoszczyzny

Aby wszystkie cenne składniki odżywcze i wspierające „wydobyć” z obierek, najlepiej je lekko przetworzyć, aby uzyskać skoncentrowany nawóz, który potem stosuje się w odpowiednim rozcieńczeniu. Są na to 2 sposoby.

Przepis na „wywar” z obierek włoszczyzny

Składniki:

2 szklanki świeżych lub suszonych obierek z marchwi, selera, pietruszki z nie za dużym dodatkiem ciemnych części pora (opcjonalnie),

1 litr wody, najlepiej odstanej lub deszczówki.

Sposób przygotowania:

Włóż obierki do rondla i zalej wodą. Podgrzewaj na niezbyt dużym ogniu przez 15 minut, ale nie doprowadź do wrzenia. Zdejmij z ognia, przykryj pokrywką i odstaw na 12-24 godziny (do naciągnięcia). Odcedź płyn (obierki możesz wrzucić do kompostownika). Możesz go przechowywać w lodówce w słoiku do tygodnia.

Fermentowany nawóz z obierek włoszczyzny

Składniki:

2 szklanki obierek z włoszczyzny (mogą być mieszane, świeże lub lekko podsuszone).

1 litr przegotowanej lub odstanej wody.

1 łyżeczka cukru, miodu lub melasy (pokarm dla bakterii fermentacyjnych).

(opcjonalnie) garść rozdrobnionych pokrzyw lub liści żywokostu – wzbogaca nawóz w potas i mikroelementy.

Sposób przygotowania:

Włóż obierki do dużego słoja lub plastikowego pojemnika (nie zakręcaj szczelnie – fermentacja potrzebuje tlenu). Zalej wodą, dodaj miód/melasę i ewentualne pokrzywę. Odstaw w ciepłe miejsce na 7–10 dni. Mieszaj codziennie, żeby zapobiec gniciu i napowietrzyć mieszankę. Gdy zacznie pachnieć lekko kwaśno i pojawią się bąbelki – to znak, że fermentacja działa. Odcedź płyn i przelej do ciemnej butelki. Osad można wrzucić na kompost lub wymieszać z ziemią pod pelargoniami.

Jak używać nawozu z obierek włoszczyzny?

Każdy z tych nawozów ma nieco inną „moc”, dlatego ich stosowania różni się. Warto przestrzegać odpowiedniej proporcji nawozu do wody, aby nie dostarczyć pelargoniom odpowiednią dawkę składników i ich nie potraktować zbyt skoncentrowaną odżywką.

„Wywar” z obierek najlepiej rozcieńczać w proporcji 1:3, czyli 1 część „wywaru” i 3 części wody. Taką mieszanką podlewaj pelargonie w okresie kwitnienia co 7-10 dni. Lej nawóz na wilgotną ziemię (nigdy na przesuszoną).

Nawóz fermentowany stosuj w rozcieńczeniu 1:7 – 1 część nawozu i 7 części wody. Podlewaj pelargonie co 10-14 dni w okresie kwitnienia. Nie wlewaj mieszanki na przesuszoną ziemię ani w pełnym słońcu.

Nawóz z obierek włoszczyzny skutecznie stymuluje kwitnienie pelargonii, fot. Adobe Stock, Eagle2308

