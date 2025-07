Ten nawóz do ogórków stosuję zawsze latem. Są jędrne i soczyste, a po szkodnikach nie ma ani śladu

Latem ogórki potrzebują solidnego wsparcia – nie tylko po to, by dobrze rosły, ale też by uniknęły ataku mszyc, przędziorków czy mączniaka. Domowa mieszanka z dwóch kuchennych składników działa podwójnie: wzmacnia roślinę i jednocześnie odstrasza szkodniki. Zrób ten nawóz samodzielnie, a ogórki będą dorodne, soczyste i chrupiące – dokładnie takie, jak lubisz. Nie zapłacisz za to ani grosza.