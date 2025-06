Ten kuchenny odpad sprawi, że lawenda obsypie się kobiercem fioletowych kwiatów. Wystarczy podlać krzaczek raz na 3 tygodnie

Wystarczy jeden prosty zabieg, by twoja lawenda każdego lata mieniła się intensywnym fioletem i zachwycała obfitym kwitnieniem. Nie potrzebujesz drogich preparatów – wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w kuchni. Wykorzystaj to, co zazwyczaj wylewasz do zlewu, a zyskasz nawóz, który lawenda pokocha.