W świecie krzewów ozdobnych niełatwo o okaz, który byłby jednocześnie spektakularny i niewymagający. Perukowiec podolski ‘Royal Purple’ bezbłędnie łączy te cechy - jego purpurowe liście przyciągają spojrzenia od wiosny do późnej jesieni, a latem krzew pokrywa się lekkimi, puszystymi kwiatostanami, które przypominają pióropusze lub rozwiane mgiełki. To też raczej bezproblemowy krzew, z którym poradzi sobie nawet laik.

Jak wygląda perukowiec podolski 'Royal Purple'?

Ta odmiana perukowca to średniej wielkości, wyjątkowo dekoracyjny krzew, który w polskich warunkach dorasta maksymalnie do 3 metrów wysokości, ale jego szeroko rozrastająca się korona może osiągnąć podobną szerokość. Rośnie stosunkowo wolno, ale z czasem tworzy okazały, mocno rozgałęziony pokrój.

Gęste, rozłożyste pędy sprawiają, że ‘Royal Purple’ świetnie prezentuje się jako soliter na trawniku, przy tarasie lub w reprezentacyjnej części ogrodu. Można z niego formować niskie żywopłoty lub stosować jako krzew tła dla jasnokwitnących roślin. Może być też elementem aranżacji ogrodu przy płocie, ale nie możesz zabrać mu całkowicie słońca.

Liście perukowca duże, błyszczące, o eliptycznym kształcie i intensywnej, głębokiej purpurowo-bordowej barwie, która utrzymuje się przez cały sezon wegetacyjny. Jesienią przebarwiają się na odcienie szkarłatu, czerwieni i pomarańczu.

Na przełomie czerwca i lipca perukowiec zakwita, wypuszczając luźne, wiechowate kwiatostany o nietypowym wyglądzie. Składają się one z drobnych, niepozornych kwiatów, otoczonych długimi, puszystymi, różowawymi lub purpurowymi włoskami, które unoszą się na szczytach pędów. To właśnie dzięki nim krzew zyskuje charakterystyczny, lekki wygląd - z daleka przypomina chmurę lub puszystą perukę.

Ten krzew urośnie na każdej glebie i wygląda jak puszysty pióropusz, fot. Adobe Stock, Kat

Uprawa i pielęgnacja perukowca 'Royal Purple'

‘Royal Purple’ najlepiej czuje się w pełnym słońcu, bo to ono odpowiada za intensywne wybarwienie liści. Choć poradzi sobie też w lekkim półcieniu, barwa może być wtedy nieco mniej nasycona. Ma jednak stosunkowo niewielkie wymagania. Z powodzeniem rośnie nawet na piaszczystych, jałowych czy kamienistych podłożach.

Jego system korzeniowy radzi sobie w ubogich warunkach, pod warunkiem że gleba jest przepuszczalna. Roślina bardzo źle znosi długotrwałe zastoiny wodne i podmokły teren - w takich warunkach łatwo może dojść do gnicia korzeni lub przemarznięcia zimą.

To krzew łatwy w uprawie i odporny na suszę. W pierwszych sezonach po posadzeniu warto go podlewać w czasie dłuższych okresów bez deszczu, ale później świetnie radzi sobie bez podlewania. Wiosną można go przyciąć, by uzyskać bardziej zwarty pokrój i pobudzić roślinę do intensywnego wzrostu. W chłodniejszych rejonach kraju młode egzemplarze warto lekko zabezpieczyć na zimę, choć starsze krzewy dobrze znoszą mrozy.

